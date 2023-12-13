AK Partili Çelebi'nin sözleri CHP ve HEDEP'e ağır geldi! Sakık iki oturum ceza aldı

AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

- "DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKIP ŞEHİTLERİMİZİN RUHUNU SIZLATMIYORUZ"



AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TSK'nın 3 kıtada 10'dan fazla ülkede görevini başarıyla yaptığını, "düşmanlara geçmişte olduğu gibi güzel yetenekler kazandırdığını" söyleyerek, "Nasıl ki Yunan'a Kurtuluş Savaşı'nda yüzme yeteneği kazandırdık, yüzerek kaçtılar; hain teröristlere de milli roketlerimizle uçma yeteneği, ATAK'larımızla hızlı tünel kazma yeteneği, SİHA'larımızla saklambaç yeteneği kazandırmaya devam ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Savunma sanayinde yerli ve milli 250 ürünün 170 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çeken Çelebi, "Kanada bize elektro optik kamera vermedi, şimdi biz dünyanın en iyisini yaptık. 80 kilometreden bir tankı görüntüleyip 20 kilometreden lazer işaretleme yapabiliyoruz. Bu arada, aramızda kalsın, o fabrika da iflas etti." diye konuştu.

Çelebi, bu ürünleri yaş ortalaması 32-33 olan çalışanların yaptığını dile getirerek, "Çocuklar, fedakarlığınızı biliyoruz; sizin alınlarınızdan, şehit analarının ellerinden öpüyoruz. Bizim öpeceğimiz el bellidir ve duruşumuz nettir. Biz Genel Merkezimizde bayrak kaldırmıyoruz, Afrin'e bayrak dikiyoruz. HDP barajı geçince sevinçten zıplamıyoruz, Yunan mavi vatanda rahat durmayınca onun üzerine zıplıyoruz. 'Dokunacağız.' demiyoruz 'Savunma sanayimizi uçuracağız.' diyoruz ve yerlilik oranımızı yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bedava traktör dağıtmadıklarını, hain teröristlere bedava roket dağıttıklarını" ifade eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ajanları, PKK ve Öcalan severleri savunmuyoruz; hainlerin dağlarda musallat oldukları o 12-13 yaşındaki Kürt kızlarımızı savunuyoruz ve 'Kürtlerin devleti yoktur.' demiyoruz, 'Kürtlerin devleti vardır, Türkiye Cumhuriyeti'dir.' diyoruz. Biz en zor zamanlarda 'Ekrem tatile çıksın!' demiyoruz, 'Ayşe tatile çıksın!' anlayışını benimsiyoruz ve bu sayede 50 yıllık FETÖ'yü devletten, 40 yıllık PKK'yı ülkeden temizliyoruz, 46 yıldır kapalı olan Maraş'ı açıyoruz, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'ı kurtarıyoruz, Türk Devletleri Teşkilatını kuruyoruz. Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz. 2015'ten beri yaptığımız operasyonlarla 39 bin teröristi çukurlara gömüp şehitlerimizin intikamını alıyoruz."

Çelebi'ye, konuşması sırasında HEDEP ve CHP'li milletvekilleri laf attı. Bu sırada AK Parti, HEDEP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetin, Çelebi'ye yönelik kötü dil kullandığını belirterek, "Siz bizim isimlerimizi ağzınıza alarak eleştiri getiriyorsunuz da Demirtaş'ın yaptığı hukuksuz, haksız çağrıların, insanların ölümüne sebebiyet veren ve parti olarak MYK kararlarıyla milleti galeyana getirmeye, sokağa davet etmeye dair çağrılarının eleştirilmesi hak değil mi? Tabii ki hak." dedi.

AK Parti'li Çelebi, yeniden kürsüye çıktı. Atatürk'ün askeri olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Siz 'Atatürk'ün askeriyiz.' dediniz, Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz, 'Atatürk'ün izindeyiz.' dediniz, seçimde FETÖ'ye, PKK'ya umut verdiniz. 'Atatürk ebedi önderimiz.' dediniz, Atatürk'e 'ırkçı' diyeni, Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyeni vekil yaptınız. Atatürk bayrak ve vatan mücadelesi yaptı, siz genel merkezinizde bayrak kaldırıp özerklik istediniz. İşte döneklik budur. Ben Atatürkçüyüm ama koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden, küreselci 10 Aralıkçıların sözde Atatürkçülerinden, darbecilerin kukla Atatürkçülerinden değilim. Bu milletin milli, manevi değerlerine düşman rozet Atatürkçülerden hiç değilim. Bu milletin ekmeğini yiyip bu millete 'soykırımcı' diyenler, İstiklal Marşı okumayanlar; sırtlarını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar, Türk ordusuna kimyasal silah iftirası atanlar asıl dönek oğlu dönek. Savunma bütçesi kısılsın diye PKK'ya kalkan olanlar dönek oğlu dönek, asıl döneklik budur, dönekliğin kralı budur."

Bu arada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Çelebi'nin konuşması sırasında çıkan tartışmada HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın hakaret etmesi nedeniyle Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası teklifini oyladı. Oylama sonucu Sakık'a, iki birleşim Genel Kurul'dan çıkarılma cezası verildi.