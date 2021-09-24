AK Partili Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı kabul etmiyoruz

DHA 24 Eylül 2021 Cuma 16:16 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 16:16

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından Ankara'nın Mamak ilçesinde Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, AK Parti olarak vatandaşların dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşündüklerini belirtti. Çelik, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır" dedi.

Çelik, vatandaşlardan bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını isteyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir; 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir'" ifadesini kullandı.