AK Partili Çelik 'Norlen' kararını değerlendirdi: İsveç'in verilen mesajı anlamasını bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye ziyaretini iptal etmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine saldıranlara göz yumulmasına karşı verilmiş önemli bir karar olduğunu bildirdi.

"İSVEÇ'İN VERİLEN MESAJI ANLAMASINI BEKLİYORUZ"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokatif gösterisinin ardından Meclis Başkanı Şentop'un, İsveçli mevkidaşı Norlen'in Türkiye ziyaretini iptal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop'un "anlamlı bir karar verdiğini" belirten Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Bu karar, Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine saldıranlara göz yumulmasına karşı verilmiş çok önemli bir karardır. İsveç makamlarının yüce Meclisimizin Başkanı tarafından verilen bu mesajı anlaması ve terörle mücadele noktasında gerekli işbirliğini yapması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis Başkanımız sayın Mustafa Şentop'u bu kararından dolayı tebrik ediyoruz."