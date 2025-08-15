İSTANBUL 30°C / 23°C
  • AK Partili Çelik'ten işgalci İsrail'in kirli planına tepki... ''Lanetli soykırım eylemlerinin devamı!''
Politika

AK Partili Çelik'ten işgalci İsrail'in kirli planına tepki... ''Lanetli soykırım eylemlerinin devamı!''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planının, 'lanetli soykırım eylemlerinin' devamı olduğunu bildirdi.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 09:33
AK Partili Çelik'ten işgalci İsrail'in kirli planına tepki... ''Lanetli soykırım eylemlerinin devamı!''
Çelik, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda Filistin devletini tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin devletinin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz."

