AK Parti'li Dağ: 20 yılda 15 seçim kazanmış bir parti dünyada marka haline gelmiş bir partidir

Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Gündoğdu Meydanı'nda kutlama yapacaklarını söyledi.

20 yılda 15 seçim kazanmanın kolay olmadığını vurgulayan Dağ, "20 yılda 15 seçim kazanmış bir parti dünyada marka haline gelmiş bir partidir. Bunu ben genel merkezde fazlasıyla görüyorum. Dünyanın her bir yerinden siyasi partiler AK Parti Genel Merkezi'ne gelip '20 yıl boyunca 15 seçimi kazanan bir siyasi parti nasıl böyle bir başarı elde etti? Bu başarının sebebi nedir? Siz nasıl teşkilatlandınız? Kampanyalarınızı nasıl yapıyorsunuz' diye bize soruyorlar. Ama artık biz sadece geçmişteki elde ettiğimiz zaferlerle övünecek bir siyasi hareket, siyasi kadro değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

2011'de nasıl 2023 hedefini ortaya koydularsa şimdi de bir iddia ortaya koyduklarını, bundan sonra dünyanın Türkiye Yüzyılı'nı konuşmaya başlayacağını kaydeden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun arifesindeyiz. Biz bu iddiayı ortaya koyuyoruz ve çok geçmeden birkaç yıl sonra bu iddianın hayata geçtiğini hepimiz göreceğiz. Onun için 14 Mayıs seçimi çok önemli. Biz bunla uğraşıyoruz. Ülkemize hizmet etmek için canla başla mücadele ediyoruz. Peki muhalefet ne yapıyor? Vicdanımız çok sızladığı için konuya değinmek istiyorum. Bir çocuğun duygularını istismar ederek ve neredeyse 1 haftadır gazete ve televizyon gündemlerinde yer almasını sağlayarak onun psikolojisini etkileme noktasındaki haberi bunların ne kadar vicdansız, ahlaksız olduğunu ve yalana ne kadar başvurduklarını göstermektedir. Karne günü olmayan bir şey üzerine haber üretip, olmayan muhabbet üzerinden üzerine atlayan siyasiler sonrasında o olayın kurgu olduğu, düzmece olduğu ortaya çıkmasına rağmen siyaseten de bundan dolayı özür dileyin dememize rağmen özür dilemedikleri gibi ne yazık ki CHP Sözcüsü Faik Öztrak pazartesi yalanın daha devam etti. Ben yalanın noktasında değilim. Kurgularına da alışığım. Tarımda çiftçilik yapmayan insanı kürsüye çıkartıp, 'çiftçilerin hali şöyle kötü' demelerine alıştık. 2 yıldır Tanıtım Medya Başkanıyım her gün bunların yalanlarını doğrulamakla uğraşan bir duruma geldim. Bu benim görevim haline geldi. Düşünün 9-10 yaşında bir çocuk sadece 1 hafta boyuna o televizyon ekranlarında gazetelerde yer aldı. O çocuğun psikolojisini nasıl etkiler, bunu hiç düşünmediniz mi? Vicdanınızı sızlatmıyor mu? Vicdanınız sızlamıyorsa sizin yapacağınız siyasetten kimseye fayda gelmez. Demek ki sizin bakış açınız bu ülkenin, insanlarının mutlu olması değil."

- "HİÇBİR ZAMAN SAHADAN AYRILMADIK"



AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de partililerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Regaip Kandili'ni kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en ciddi ve çok cepheli egemenlik mücadelesi verdiğini söyleyen Çelebi, "İlk önce terörle mücadele konusuna değinelim. HDP'nin olduğu bir denklem PKK ile mücadele edebilir mi? HDP'nin olduğu bir denklem bugünkü milli savunma sanayisindeki başarılara imza atabilir mi? HDP'nin olduğu bir denklem yani il başkanlıklarını dahi PKK'nın askerlik şubesi gibi kullanan HDP'ye bakanlık verdiğimizde Türkiye refaha ulaşabilir mi?" diye sordu.

Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edenlerin bulunduğunu ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Biz koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden değiliz. Biz o küreselcilerin sözde Atatürkçülerinden, darbecilerin kukla Atatürkçülerinden değiliz. Bizler devletin milli, manevi değerlerine düşman rozet Atatürkçülerinden hiç değiliz. Aramızdaki fark bu. Atatürk ulus devlet demiş. Türk milletini kaldıralım diyorlar mı? Nerede kaldı Atatürk? Atatürk üniter devlet kurdu CHP Genel Merkezinde bayrağı kaldırıp 'özerkiz' demediler mi? Bu nasıl Atatürkçülük. Atatürk antiemperyalistti. 'Hangi istiklal vardı ki yabancıların nasihatleriyle yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir' demişti. Bakıyorsunuz danışman Almanya'dan, para Londra'dan, demokrasi Amerika'dan dileniyor. Nerede kaldı Atatürkçülük? İmza attıkları 6'lı mutabakat metninde bir kez bile Atatürk geçmiyor. Hazırladıkları anayasa taslağında Türk milleti, Atatürk geçmiyor. Bu nasıl Atatürkçülük."

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de üye buluşmalarına devam ettiklerini söyledi.

Türkiye çapında çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Sürekli, "Bize diyorlar ki 'seçim hazırlıkları başladı mı? Çalışmalar başladı mı.' Hayret ediyorum bu sorulara. Ya ben de diyorum ki cevaben bizim çalışmalarımız bitti. Biz hazırız. Çünkü biz seçime, çalışmaya ne zaman başladık. 31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra 1 Nisan 2019'dan beri çalışıyoruz. Sahadayız. Hiçbir zaman sahadan ayrılmadık." dedi.

Konuşmaların ardından, en genç üye Özdenaz Kaymaz'ın de aralarında olduğu 45 kişiye rozet takıldı.

İl Başkanı Sürekli'nin oğlu Furkan Sürekli'ye de rozetini Hamza Dağ taktı.