AK Partili Dağ: CHP'nin bu konuda ortaya koyduğu tavır kıymetli

Hamza Dağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi Mahallesi'ni ziyaret etti. Dağ, burada Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen ve ilçedeki meslek odaları başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Hamza Dağ, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonun sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil Türkiye'yi hedef aldığını vurguladı.

Türkiye'nin saldırıyı en üst noktada kınadığını dile getiren Dağ, "Hem Meclis Başkanımız, İsveç Meclis Başkanının ziyaretini iptal etti ve aynı zamanda da İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bugün de Cumhurbaşkanımızın avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundular." dedi.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda ortaya koyduğu tavrı hatırlatan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara baktığımızda bizim İsveç'le ilgili NATO üyeliği sürecinde ortaya koymuş olduğumuz tavrın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İsveç, PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerine sempati duyanların ve onları cesaretlendirecek eylemler ortaya koyuyor olması bizim bu süreçte net bir şekilde tavır koymamızı gerekli kılıyor. Öbür taraftan NATO üyeliği konusunda nasıl bugüne kadar açık net bir duruş sergilemişsek şimdi açık net duruşu yine sergilemeye devam edeceğiz. NATO üyeliğinden ayrı muhakkak ki İsveç için, İsveç devleti için Türkiye'nin dostluğu, PKK terör örgütünün ve sempatizan dostluğundan daha önemlidir."

- "CHP'nin tavrı kıymetli"

Dağ, kamuoyuna yapılan açıklamalarda konunun kesinlikle siyasi bir partinin meselesi olmadığını, ülkenin bir meselesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapıldığı görülen bu eylemin Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamına karşı yapılan bir eylem olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı.

Bu konuda muhalefet partilerinin de tavır sergilemesi gerektiğini söylediklerini kaydeden Dağ, "Biz bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ortaya koymuş olduğu tavrı kıymetli ve değerli buluyoruz. İnşallah yine ülkemizin ortak meseleleri konusunda bu tavırların devam etmesini de temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.