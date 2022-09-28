CHP'nin Mersin'de polisimizi şehit eden terörist Dilşah Ercan için özgürlük istediği ortaya çıktı. CHP'nin teröristi 'Tutuklu gazeteciler' arasında gösterdiği belirlendi.

CHP'nin hazırladığı rapora tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda mağdur gazeteci olarak lanse edildiğini gördük. CHP'nin 'terör örgütlerine desteği var' dediğimiz de onlar kendilerini haklı çıkarmak için Cumhuriyeti kuran Kuvayi Milli partisiyiz gibi savunmayla kendilerini savunmaktadırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada CHP'nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir." dedi.