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Politika

CHP, polisi şehit eden terörist için özgürlük istemiş... AK Parti'li Dağ: CHP'nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir

CHP'nin Mersin'de polisimizi şehit eden terörist Dilşah Ercan için özgürlük istediği ortaya çıktı. CHP'nin teröristi 'Tutuklu gazeteciler' arasında gösterdiği belirlendi. CHP'nin hazırladığı rapora tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 'CHP'nin 'terör örgütlerine desteği var' dediğimiz de onlar kendilerini haklı çıkarmak için Cumhuriyeti kuran Kuvayi Milli partisiyiz gibi savunmayla kendilerini savunmaktadırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada CHP'nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir.' dedi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
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CHP'nin Mersin'de polisimizi şehit eden terörist Dilşah Ercan için özgürlük istediği ortaya çıktı. CHP'nin teröristi 'Tutuklu gazeteciler' arasında gösterdiği belirlendi.

CHP'nin hazırladığı rapora tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda mağdur gazeteci olarak lanse edildiğini gördük. CHP'nin 'terör örgütlerine desteği var' dediğimiz de onlar kendilerini haklı çıkarmak için Cumhuriyeti kuran Kuvayi Milli partisiyiz gibi savunmayla kendilerini savunmaktadırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada CHP'nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir." dedi.

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