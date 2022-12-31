AK Parti'li Dağ: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı dünyada bitirecek bir tane lider var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin yapılan güzel işlere bahane bulmak için çalışmaması, ülkenin kazanımı olan bu güzelliklerle mutlu olması gerektiğini belirtti.

Buca Işılay Saygın Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen partiye katılım töreninde konuşan Dağ, Nazilli'de bir restorandaki patlama ve Bornova'da vinç kazasında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

2023 seçimlerine gidilen süreçte hemen her ilçede partiye katılım törenleri düzenlediklerini ifade eden Dağ, "Türkiye Yüzyılı başlıyor" sloganı ile başladıkları bu süreçte Gemlik'te Togg fabrikasını, Artvin'de Yusufeli Barajı'nı açtıklarını, ocak ayında da Bandırma'da bor karbür fabrikasının açılışını yapacaklarını aktardı.

EYT ve 3600 ek gösterge sorunlarının da çözüldüğünü, vatandaşları enflasyon altında ezdirmeme kararlılığının görüldüğünü anlatan Dağ, Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü ve Mersin'deki nükleer tesisle enerji sorununun çözüleceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yürüttükleri denge politikası sayesinde hem Rusya hem Ukrayna ile konuşabilen, bu sayede arabulucu rolünün yanı sıra kendi vatandaşının menfaatini koruyan bir Türkiye'nin var olduğunu dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Denge politikası yaptığımızda 'Siz de yaptırımlara katılın, siz de Avrupa gibi olmalısınız.' diyen o CHP ve İYİ Parti genel başkanlarını dinleseydik, ne olurdu? Bu yaz turizmde efsane bir yaz geçiremezdik. Savaş başladığında çok bilmiş ekonomistler, CHP'nin IMF özentili ekonomistleri, 'Bu sene turizm de olmaz.' diyordu. Allah'a şükür o dediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Ve gerçekten çok hareketli geçen turizm sezonu devam ediyor. Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere vatandaşlarının tercih ettiği ülke Türkiye oldu. Sene sonu itibarıyla 50 milyar dolara yakın turizm geliri elde edeceğiz. Tahıl sorunu konusu eğer Cumhurbaşkanı'mız bu arabuluculuğu yapmasaydı çözülebilir miydi? Böyle bir ihtimal var mıydı? Rusya-Ukrayna Savaşı'nı dünyada bitirecek bir tane lider var. Siz söyleyin kimdir bu diye. Bunu Recep Tayyip Erdoğan mı, Biden mi, Putin mi, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu bitirir?"

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya çapında bir marka olduğunu vurgulayan Dağ, partililer olarak bununla gurur duyduklarını söyledi.

Ülkesini seven herkesi hizmet kervanına beklediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Muhalefete ve muhalefete bugüne kadar oy verenlere seslenmek istiyorum. İki mesajım var. Birincisi, gelin güzel işe bahane bulmak için uğraşmayın; gelin Togg'dan, doğal gazdan, barajlardan, şehir hastanelerinden mutlu olun, bunların hepsi sizin mutlu olacağınız, bu ülkenin kazanmış olacağı güzellikler. Bunlara bahane bulmayın. Siz de bu mutluluğa katılın. İkincisi, gönülden bugüne kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye destek vermiş, ülkeyi seven, büyümesinden mutlu olan hemşehrilerim, gelin bu hizmet kervanına, bu güzelliğe, bu eser siyasetine siz de dahil olun."

Törende farklı partilerden, ilk defa oy kullanacak gençlerden ve ilk kez bir partiye üye olanlardan oluşan toplam 70 kişiye parti rozetleri takıldı.

Törene AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya ile İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.