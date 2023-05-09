AK Partili Dağ: Türkiye'nin kaosa değil istikrara ihtiyacı var

Partisi tarafından Çiğli Kasaplar Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Dağ, AK Parti'nin, iktidarı boyunca Türkiye'de çok önemli işleri imza attığını söyledi.

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Dağ, "Türkiye'ye lider mi lazım, yoksa birilerinin 'gel' dediğinde gelen, 'git' dediğinde giden piyon mu lazım? 15 Mayıs sabahı bize istikrar mı lazım, kaos mu lazım? O zaman istikrar sürsün, Türkiye büyüsün. 'Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam' diyor muyuz? Bir soru daha soruyorum. 15 Mayıs sabahı Çiğli'nin evlatları mı sevinsin? PKK'lılar ve FETÖ'cüler mi sevinsin? 15 Mayıs'tan sonra terörle mücadele devam mı etsin, olduğu yerde kalsın mı? Mesele bu kadar basit." dedi.

Dağ, Türkiye'de savunma sanayisinin gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını, sırada enerji yatırımlarının olduğunu anlattı.

Gabar'da 100 bin varil kapasiteli petrol keşfi yapıldığını, bu keşiflerin devam edeceğini anlatan Dağ, "Şimdi anlıyor musun Kürt kardeşim? Şimdi anlıyor musun Çiğli. Terörle yıllardır bizi oyalayanlar ne için oyalamışlar? İşte bu ülkenin daha da büyümesinin önüne geçmek için engellemişler."

- "Ezik oldular, tırsak oldular"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan da Millet İttifakı'nın HDP ile pazarlık yaptığını, Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasının konuşulduğunu savundu.

İnan, şöyle konuştu:

"'Terör tutsakları içeriden çıksın' diye açıklamalar yapıyorlar. Biz 3,5 haftadır sahadayız, sokaklardayız. Allah aşkına bir tane CHP milletvekilinin bu teröristlerin onların lehine yaptıkları açıklamalarla ilgili en ufak bir tepkisini gördünüz mü? Hayır. Bunlar terörden, teröristlerden iki tane oy alacağım diye ezik oldular, tırsak oldular. O zaman neden şehit oldu Fethi Sekin? Selahattin Demirtaş'ın içeriden çıkması için mi?"

İnan, uluslararası lobilerin dergilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için karalama kampanyaları yapıldığını, vatandaşların cevabını 15 Mayıs sabahı AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçerek vereceğini aktardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise seçime 4 gün kaldığını, kapı kapı, sokak sokak dolaşarak İzmirlilerle bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Mitingde AK Parti İzmir milletvekili adayları Muhammet Doğan ve Yasin Demirel de birer konuşma yaptı.

Mitingin ardından sanatçılar Kutsi ve Muazzez Ersoy, alandakilere konser verdi.