AK Parti'li Dağ: Vahşi depolama giderek riskli bir duruma neden oluyor

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeler Sektör Kurulunun, derneğin İzmir Şubesi ev sahipliğinde, "Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et" ana temasıyla düzenlediği Türkiye İstişare Toplantısı, İzmir'deki bir otelde başladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açılışta yaptığı konuşmada katılımcıları İzmir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Köşger, konuşmasında "Bizim medeniyetimizin temelini 'medine' yani şehir teşkil eder. Şehirleri de insanımız imar ediyor. Gönlünü inşa ettiğimiz insanların da şehrimizi inşa ettiği ve 'medinemizi' ve medeniyetimizi inşa ettiği bir sürece, bir döneme vesile olması dileklerimle bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise Türkiye Yüzyılı'nda İzmir'de kentsel dönüşüme artık başlanması gerektiğini belirtti.

"Yarın değil hemen şimdi" diyerek bu sürece başlanması gerektiğini bildiren Dağ, "Herkesin bir şekilde bu taşın altına elini koyarak bu süreci hayata geçirmesi gerekiyor. 'Ben görev süremi bitireyim, görev sürem boyunca sadece ve sadece bir takım sözlerle ifadelerle, açıklamalarla bu süreyi geçirir giderim' diyerek sorunlar çözüme kavuşmuyor." dedi.

- "GEREKİRSE TÜM BERGAMALI HEMŞERİLERİMİZİ ORAYA YIĞARIZ"

İzmir'de 7 başlıkta ele alınan altyapı sorunlarına işaret eden Dağ, bunlar arasında yer alan Harmandalı çöplüğünün yeni bir sorun olmadığını, buradaki vahşi depolamanın artık sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Dağ, şöyle konuştu:

"Harmandalı'na çözüm bulunmazsa Ümraniye çöplüğüne doğru gidiyor iş. Biz demiyoruz ki 'kardeşim bu sizin çözmeniz gereken bir şey, ne yaparsanız yapın". Bunun çözülmesi gerekiyor gelin bu işi doğru bir yerde çözelim ama çözüm üretilmediği gibi duyuyoruz ki o çöplükte yer olmadığı için çöpleri Bergama'ya taşıyacaklarmış. Bergama'da AK Partili belediye var. Onun için mi taşıyacaksınız? Ona da müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse tüm Bergamalı hemşehrilerimizi oraya yığarız. Öyle emrivaki bir şeye müsaade etmeyiz. Buranın çözümüyle alakalı siz, 'beraber çalışmaya varız' derseniz uluslararası ve ulusal çok uygun krediler var. Bu konuda her türlü yardımı yapmaya, dayanışma içerisinde olmaya hazırız."

- ÖRNEK ŞEHİRLER KURMAK ZORUNDAYIZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD'ın küresel bir işbirliği ve sermaye platformu olduğu kadar gücünü zengin medeniyet değerlerinden ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketi olduğunu belirtti.

Yaşanan afetlerden, geçmişteki çarpık kentleşme süreçlerinden ibret alınarak hataların önüne geçilebileceğini ifade eden Asmalı, şöyle konuştu:

"Yahya Kemal'in ifade ettiği gibi bizim 'devlet kurma' ve 'askerlik' dışındaki üç sanatımız, mimari, şiir ve musikidir. Mimarideki standart belirleyen yüksek çizgimizi yeniden yakalamak ve örnek şehirler kurmak zorundayız. Evlerimiz, binalarımız ve şehirlerimiz aslında bizim aynamız gibidir. Akıllı şehirler kuralım ama şehirlerin kalbini ihmal etmeyelim. Tarihte olduğu gibi insan merkezli, erdemli şehirlerimiz olsun. İnsanı öncelediğimizde çevreye, doğaya, hayvanlara da dost, yeşil şehirlerimiz olur. Şehirlerimizi teknolojik gelişmelerle donatalım ama şehirlerimizin ruhunu öldürmeyelim. Evimizden mahallemize, köyümüzden şehrimize, sergilediğimiz mimariyle aslında ruhumuzu, vizyonumuzu ve varlık anlayışımızı yansıtırız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehircilik Şurası'nda ifade ettiği gibi 'Düzenli ama karakteri olmayan şehirleşme bizim idealimiz olamaz'."

Konuşmasının sonunda "Yeni Evim" kampanyasında orta gelirliye uygun kredi koşullarıyla ev alma imkanı sağlandığını hatırlatan Asmalı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a inşaat sektörü adına teşekkürlerini iletti.

- "TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZDEN KOPMADAN İNŞA ETMELİYİZ"

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ ise inşaat ve gayrimenkul sektörünün yaklaşık 250 alt sektörü taşıması ve ortalama 6 milyon kişiyi istihdam etmesiyle ülke ekonomisi için her dönem büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye'de hem kamu projeleri hem de özel sektörün geliştirdiği projelerle genel olarak inşaat sektörünün ve buna bağlı olarak konut üretiminin geliştiğini belirten Yüksekdağ, "İnsanlığın en temel ihtiyaçlarının başında gelen barınma ihtiyacı için sektördeki aktörler ve devletimiz önemli faaliyetler icra etmektedir. Sosyal konut projelerinin geliştirilmesi ile de her gelir grubundan vatandaşımızın konut sahibi olması sağlanmaktadır." dedi.

Kentlerdeki eskiyen yapı stokunun yenilenmesi amacıyla yapılan kentsel dönüşüm projelerinin ülkenin dört bir yanında devam ettiğini ifade eden Yüksekdağ, "Deprem ve afetlerin hayatımızın bir gerçeği olduğunu kabul ederek yeni yapılarda muhakkak mevcut mevzuata uygun özellikler geliştirirken toplumsal değerlerimizden de kopmadan şehirlerimizi inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Yüksekdağ, tüm inşaat projelerinde mahalle kültürünün ve komşuluk bağlarının terk edilmeden akıllı şehir ve akıllı yapı teknolojilerinin en üst seviyede kullanılması gerektiğini dile getirdi.

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'in 7 ana altyapı sorununa ilişkin bir sunum yaptı, özellikle çarpık kentleşmenin kent için utanç verici bir alan olarak göze çarptığını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da katıldı.