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Politika

AK Parti'li Dağ: Yüzyıl romanını yazdık, yazmaya devam edeceğiz

İzmir'in Konak ilçesinde muhtarlar ve Roman vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Cumhurbaşkanımızın en son yapmış olduğu programda şu sloganı kullanmıştık: 'Yüzyılın romanını yazıyoruz.' Yüzyıl romanını yazdık, yazmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:44 - Güncelleme:
AK Parti'li Dağ: Yüzyıl romanını yazdık, yazmaya devam edeceğiz
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Hamza Dağ, Yenidoğan Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen toplantıda, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatan Dağ, seçime giderken en önemli rakiplerinin "rehavet" olacağını belirterek "Hiç kimse rehavete kapılmamalı. Seçim bitmedi, yeniden başlıyoruz. Yeniden bir seçim yapıyoruz." dedi.

14 Mayıs'taki seçimlerde verdikleri destek nedeniyle mahallelilere teşekkür eden Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"İnşallah 28 Mayıs'ta öyle güçlü bir destek vereceğiz ki bu güçlü destek dünyanın her yerinde yankılanacak ve önümüzdeki 5 sene Cumhurbaşkanı'mız uluslararası alanda yapmış olduğu her görüşmede, yapmış olduğu her müzakerede ülkemizin hakkını, hukukunu savunma noktasında bundan önceki olduğundan daha güçlü bir şekilde o liderlerin önüne çıkacak. Arkasında Türkiye halkının, milletimizin güçlü desteğiyle hem Amerika'daki liderlerin hem Rusya'daki liderlerin hem Çin'deki liderlerin karşısında çok daha güçlü bir şekilde olacaktır."

"ROMAN KARDEŞLERİMİZLE DOSTLUĞUMUZ SÜRECEK"

AK Parti'den 27. dönem milletvekili seçilen Cemal Bekle'nin yeniden seçilememesi nedeniyle üzgün olduğunu belirten Dağ, mahallelilerin sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Diyoruz ya bu sevda, bu şarkı burada bitmez. Bu Allah'ın izniyle devam edip gidecek. Biz birilerinin o kampanya döneminde yaptığı gibi Roman kardeşlerimizi küçük gören bir zihniyete sahip değiliz. Birileri küçük gören zihniyetini çok açık bir şekilde gösterdiler. Cumhurbaşkanı'mızın en son yapmış olduğu programda şu sloganı kullanmıştık: 'Yüzyılın romanını yazıyoruz.' Yüzyıl romanını yazdık, yazmaya devam edeceğiz. İnşallah bu noktada da Roman kardeşlerimizle olan hukukumuz, dostluğumuz hele Cumhurbaşkanı'mızın olan o muhabbeti ondan sonra da devam edip sürecek. Bize düşen ne varsa biz bundan sonra yapmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

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