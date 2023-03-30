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Politika

AK Partili Dağ'dan HDP'ye sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?

7'li Koalisyonun gizli ortağı HDP yayımladığı seçim bildirgesinde, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını açıkladı. HDP'nin skandal seçim bildirgesinde yer alan maddelerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Kandil'e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?' dedi.

30 Mart 2023 Perşembe 21:19 - Güncelleme:
AK Partili Dağ'dan HDP'ye sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?
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Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimlerine artık gün sayıyor. Tarihi seçimler öncesi kirli pazarlıklar ve talepler ise ortaya dökülüyor. Büyük bir krizin ardından 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da vakit kaybetmeden terör örgütü siyasi uzantısı olduğunu her fırsatta gösteren HDP'ye destek istemeye gitti.

KILIÇDAROĞLU İSTEDİĞİ HDP DESTEĞİNİ ALDI

Kılıçdaroğlu, arzuladığı desteğe çok geçmeden kavuştu. HDP cephesinden seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacakları duyuruldu. Üstelik HDP, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini de seçime yaklaşılan her gün tekrarlıyor. HDP'liler açık desteğin de yakında verileceğini dile getirdi.

HDP BİLDİRGESİNDE SKANDAL VAATLER

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ve 7'li Koalisyon'un önemli ortağı HDP seçim bildirgesini de açıkladı. Bildirgede tam anlamıyla skandal vaatler var.

İŞTE HDP'NİN TÜRK HALKINA VAATLERİ!

HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

- Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.

- Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.

- Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.

- Zorunlu din dersini kaldıracağız.

- Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

DAĞ: BU VAATLERİ HANGİ ADAYLA YAPACAKSINIZ?

İşte söz konusu bu bildirgeye AK Parti'den sert bir tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ HDP'lilere dikkat çeken bir soru sordu. Dağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Kandil'e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?" ifadelerini kullandı.

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