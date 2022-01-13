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Politika

AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, 'Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur.' ifadesini kullandı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 14:37 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:38
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Dağ, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle basına yansıyan fotoğrafına ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun ipinin Kandil'in elinde olduğunu savunan Dağ, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine 'Erdoğan suçlu.' diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil. Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde."

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