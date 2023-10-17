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Politika

AK Parti'li Dusak: İki devletli çözüm dışında hiçbir yaklaşım akan kanı durdurmayacak

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, 'Bağımsız bir Filistin devletinin yer aldığı iki devletli bir çözüm dışında hiçbir yaklaşım Orta Doğu'da akan kanı durdurmayacak, kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanmasını mümkün kılmayacaktır.' dedi.

AA17 Ekim 2023 Salı 18:42 - Güncelleme:
AK Parti'li Dusak: İki devletli çözüm dışında hiçbir yaklaşım akan kanı durdurmayacak
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Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine karşı alınacak tedbirlerle ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) üyesi ülkelerle çevrim içi bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıya Türkiye adına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı konuşma ile katılım sağladıklarını hatırlatan Dusak, "İsrail-Filistin çatışmalarını yakından ve büyük bir endişeyle takip ediyoruz. İsrail, Gazze'ye yıllardır uyguladığı ablukayı farklı bir boyuta taşımış, Gazze halkını elektrik ve su başta olmak üzere tüm insani temel ihtiyaçlardan mahrum bırakarak ölüme terk etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede akan kanın durmasının ancak kalıcı çözümün sağlanmasıyla mümkün olacağını ifade eden Dusak, "Bağımsız bir Filistin devletinin yer aldığı iki devletli bir çözüm dışında hiçbir yaklaşım Orta Doğu'da akan kanı durdurmayacak, kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanmasını mümkün kılmayacaktır." diye konuştu.

Dusak, çözüm için öncelikle, oradaki taraflardan birini yok sayan anlayışın terk edilmesi ve 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze halkına yönelik topyekun bir cezalandırmaya gidilmesini kabul etmediklerini dile getiren Dusak, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü hedef alan her türlü girişimin ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Mescid-i Aksa sadece Müslümanların değil, her türlü aşağılama, baskı ve zulme karşı bütün insanlığın onur meselesidir. Diplomasinin sunduğu her imkanı hızlı bir şekilde kullanmalı ve dünyanın içine sürüklendiği bu olaylara son vermeliyiz." görüşünü paylaştı.

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