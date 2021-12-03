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Politika

AK Parti'li Elitaş'tan sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin iyileştirmeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konusunda, 'Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi.' ifadesini kullandı.

AA3 Aralık 2021 Cuma 14:26 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 14:26
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Elitaş, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kanun teklifinin, Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gelen talepler üzerine, pandemi sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirme yapmak için tüm siyasi parti gruplarının mutabakatıyla teklife yeni maddeler ihdas edildiğini hatırlattı.

Mustafa Elitaş, "Bu ihdası müteakiben Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi." bilgisini verdi.

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