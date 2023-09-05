AK Partili Gül'den tüm siyasi partilere yeni anayasa çağrısı: Milletimiz hak ediyor

Kültür Park'ta düzenlenen Rize 2023 Şehir Buluşmaları'na katılan Gül, AK Parti'nin milletin tabelasını astığı bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını ifade eden Gül, "İşçisiyle, çiftçisiyle, memuruyla, genciyle, kadınıyla ve herkesin partisidir. AK Parti'nin temel siyasetinin felsefesi, milletin çizdiği rotanın dışına çıkmadan milletin pusulasını belirlediği yolda yürümek ve milletin sorunlarını çözme kararlılığıdır. AK Parti'nin bu anlamda siyasetinin temelinde, merkezinde ve pusulasında milletimizin iradesi, beklentileri ve sorunları vardır." diye konuştu.

Gül, seçim öncesi ve sonrasında yaşanan tartışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün muhalefetin tabanı dahi 'İyi ki Recep Tayyip Erdoğan kazanmış, iyi ki AK Parti kazanmış, Cumhur İttifakı kazanmış' noktasında bir yaklaşım içerisinde. 'Bizim oy verdiğimiz partilere kalsa bu ülkeyi nasıl yönetirlerdi? Büyük bir badireden kurtulduk. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan başımızda. Allah memleketi korumuş, iyi ki Tayip Erdoğan kazanmış' noktasında. Bu tabii milletimizin basiretiyle ve güçlü kararlılığıyla verdiği güçlü destekle hamdolsun Türkiye Yüzyılı'nı kurma kararlılığını ortaya koymuştur. Diğerleri ne yapıyor, ne ediyor, hangi polemikler içerisinde, onlara hiç bakmadan bizim bir hedefimiz var. Türkiye'de enflasyonu tek haneli rakamlara indirecek şekilde çalışmalar yapacak ekonomi yönetimimiz iş başında. Bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Dış politikada Türkiye'nin itibarını, sözünü daha güçlü yapacak çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Soçi'de olduğunu anımsatan Gül, "Bugün hem Batı'yla hem Doğu'yla hem Amerika'yla hem Rusya'yla ve Avrupa'yla görüşebilen dünyada tek lider. Dünyanın daha adil olması, dünyadaki bütün mazlumların, ezilenlerin hamisi ve sözcüsü olma adına, dış politikada vatandaşımızın ve ülkemizin itibarını korumak adına çok kararlı, şahsiyetli bir dış politika liderliği izlenmekte. Önümüzdeki dönemde Türkiye hem bölgesel hem de küresel bir lider olarak, yine dış politika arenasında çok güçlü bir şekilde sesini yine yükseltecektir. Bu konuda politikalarını sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YENİ SİVİL BİR ANAYASAYI MİLLETİMİZ HAK EDİYOR"

Gül, en önemli adımlardan birinin de yeni ve sivil anayasa olduğuna işaret ederek, "Bugün yine AK Parti'nin öncülüğünde Cumhurbaşkanımızın da defalarca çağrısıyla Türkiye'nin bir yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Bu bir zarurettir. Demokrasimizin daha güçlenmesi için bir zarurettir. Halen darbe ürünü olan bir anayasayla yönetiliyor olmamız demokrasi adına gerçekten büyük bir eksikliktir. Gerçek ve güçlü bir demokrasi için yeni ve sivil anayasayı da yapma noktasında özellikle Meclis başladıktan sonra da yoğun çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hangi parti olursa olsun Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasa yapma gibi bir ödevi vardır. Bütün siyasi partilere bu sorumluluktur ve milletimizin beklentisi de bu yöndedir. Gelin hangi düşüncede olursa olsun, toplumu, 85 milyonu kapsayan, herkesin 'Evet, bu benim anayasam' diyeceği bir anayasayı inşa edelim. AK Parti olarak buyurgan bir şekilde 'Gelin, bu metni oylayalım' demiyoruz. 'Müzakereyle gelin, değerlendirerek, bir masa etrafında uzlaşarak, çoğulcu bir şekilde anayasa yapalım' istiyoruz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her gencin 'Bu benim anayasam', her kadının 'Benim anayasam işte bu' diyeceği, özgürlükler noktasında, demokrasi noktasında Türkiye'nin önündeki vesayeti tamamen kaldıran bu adımları atacak anayasayı, toplumsal sözleşmeyi hep beraber yapmak üzere tüm siyasi partilere çağrımızı yineliyoruz. Bu konuda demokrasiyi gelin daha güçlendirelim. Türkiye Yüzyılı'nda yeni sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor. Bunu hep beraber inşa edelim."

Toplantıya, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ve partililer katıldı.

