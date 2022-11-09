AK Partili Güler: TOKİ projeleriyle vatandaşın konuta erişiminde önemli bir adım atıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının öncülüğünde süren kentsel dönüşümün büyük bir özveriyle devam ettiğine şahitlik ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin her kentinde şantiyelerin gece gündüz işlediğini; gece gündüz ustaların, emekçilerin çalıştığını vurgulayan Osmanağaoğlu, "TOKİ eliyle düzenlenen inşa süreçleri, kentlerimizin gelecekleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak görülen 250 bin sosyal konut, 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri projesi de gerek şehirlerimizin sağlıklı yapı stokuna kavuşması gerekse vatandaşlarımızın hayal ettikleri eve uygun koşullarda sahip olması adına takdire şayan bir projedir. 8 milyonu aşan başvuru sayıları, bu projenin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kere daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, muhalefet partili milletvekillerinin "AK Parti iktidarları döneminde insanların ev sahibi olamıyor" şeklindeki iddialarının çok üzücü olduğunu, bu tespitin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

TOKİ'nin yaptığı inşaatlara değinen Güneş, şunları kaydetti:

"Özel sektör ve TOKİ'nin yaptığı inşaatlara ve insanların ev sahibi olma oranına baktığınızda ne kadar yanıldığınızı göreceksiniz. Eskiden memurlar sadece emekli olduğu zaman ev alabilme hayali kurarken, AK Parti iktidarlarında çalışırken ev sahibi olabilme imkanına sahip oldu. Sadece memurlar değil, aynı zamanda asgari ücretliler de bugün özel sektörden de insanlar ev alma imkanına sahip oldu. Hükümetlerimizin, insanların alım gücünü arttırdı, ev alabilmenin şartlarını kolaylaştırdı. TOKİ, 20 yılda yaklaşık 1 milyon 170 bin ev yapmış, daire yapmış. Bu dile kolay bir sayı."

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler de TOKİ'nin projelerini anlatarak, TOKİ'nin son 20 yılda yaptığı yatırımlarla şehirlerin gelişmesine çok büyük katkılar sağladığını söyledi.

Güler, "TOKİ, dünyada yaşanan pandemi sürecine rağmen sosyal konut alanında yaptığı atılımlarla 1 milyonun üzerinde konut inşa ederek büyük başarı göstermiştir. Hastanelerden okullara, stadyumlardan millet bahçelerine kadar milletimizin ihtiyaç duyduğu 26 bin sosyal donatıyı da ülkemize kazandırmıştır. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşümü başlatılarak riskli alanlarda yeni mahalle ve semtler kurulmuştur. TOKİ tartından başlatılan konut projeleriyle vatandaşlarımızın konuta erişiminde önemli bir adım atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.