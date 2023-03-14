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Politika

AK Partili İbrahim Aydemir'den altılı koalisyona ''HDP'' tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, altılı masanın HDP'ye yaklaşımını 'Hem HDP'li Milletvekili Sezai Temelli hem terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık 'AK Parti'ye karşıyız. CHP ile İYİ Parti'nin yanındayız.' diyor. Allah korusun bunların iktidar olması durumunda ülkenin geleceği noktaya bakın, teröristlerin önü açılacaktır.' sözleriyle eleştirdi.

AA14 Mart 2023 Salı 13:12 - Güncelleme:
AK Partili İbrahim Aydemir'den altılı koalisyona ''HDP'' tepkisi
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Almanya'da katıldığı bir etkinlikte terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarının yer aldığı fotoğrafı basın mensuplarına gösteren Aydemir, Temelli'nin, terör örgütü elebaşına selam gönderdiğini ve "seçimde AK Parti iktidarını göndereceklerini" söylediğini anlattı.

AK Parti'li Aydemir, "Şu anda Millet İttifakı bunlarla görüşmek için özel bir çaba sarf ediyor. Masanın üzerine çıkardıkları, bu milletin birliğine bütünlüğüne kast edenler. Bunlar, ülkemizin diz çökmesi için gayret sarf edenler. Bu adam parlamenter sıfatı almış ama Almanya'da ülkemizin aleyhine konuşuyor, terörist başını methediyor. Bu görüntüden sonra İYİ Parti ya da Millet İttifakı bunlarla görüşmeyi içlerine sindiriyorsa onlara yazıklar olsun." diye konuştu.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın katıldığı bir televizyon programında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne "Cumhur İttifakı'nın değil, Millet İttifakı'nın yanında yer almaları" konusunda telkinde bulunduğunu aktaran Aydemir, "Cemil Bayık vatan hainliği yapmış, on binlerce insanımızın şehit olmasına vesile olmuş bir vicdansız. Hem HDP Milletvekili Sezai Temelli hem terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık 'AK Parti'ye karşıyız. CHP ile İYİ Parti'nin yanındayız.' diyor. Allah korusun bunların iktidar olması durumunda ülkenin geleceği noktaya bakın, teröristlerin önü açılacaktır." sözlerini sarf etti.

İbrahim Aydemir, iktidarlarında kentsel dönüşüme önem verdiklerini ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ancak CHP'nin buna karşı olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'de ancak özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Aydemir, vatandaşları, bu konuda sağlanan imkanlardan yararlanmaya çağırdı.

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