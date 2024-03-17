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Politika

AK Parti'li İnan: Belediyecilik bizim işimiz

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 'Belediyecilik, gerçekten bizim işimiz. Önümüzde 4,5 senelik Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü hükümeti var. Son 20 senedir yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı.' dedi.

AA17 Mart 2024 Pazar 21:53 - Güncelleme:
AK Parti'li İnan: Belediyecilik bizim işimiz
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İnan, partisinin Konak İlçe Başkanlığınca Basmane Meydanı yakınlarındaki sokakta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde İzmirlilerin sesi olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İzmir'e ziyarette bulunduğunu hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

"Hemen bazı çevreler dil uzatmaya başlamış. Bir defa siz bu şehre gelen bakanlarımızdan uzak durun. Onlar, bu şehre sizin yapamadıklarınızı yapmak için, sizin eksiklerinizi gidermek için geliyorlar. Biz Enerji Bakanımızla şunu konuşuyoruz. Hangi mahallelere doğal gaz gitmiyor? Hangi mahallerde elektrik sıkıntısı var? Neden? Çünkü belediyecilik takoz olma işini ortaya koyduğu için. İstemezükçü siyaseti ortaya koyduğu için bugün Bayraklı ve Konak sırtlarında doğal gazın ulaşmadığı yerlerimiz var. Enerji Bakanımız bunun için geldi. Bu doğal gaz işini Konak adayımız Ceyda Hanım ile çözeceğiz."

- "BAKANLARIMIZ, İZMİR'İMİZE HİZMET ETMEK İÇİN GELİYORLAR"

İnan, milletvekili olduktan sonra İzmir genelindeki mahallelerde doğal gaz çalışmalarını takip ettiğini anlattı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin doğal gaza erişemediğini, Türkiye'de böyle bir sorunun olmadığını vurgulayan İnan, "Siz, doğal gaz firmasına yaptığı çalışmalardan dolayı Konak'ın sırtlarında hafriyat yeri bile göstermekten aciz bir belediyecilik anlayışıyla 25 senedir yönetiyorsunuz. Sırf bahane ve istemezükçü anlayışından dolayı, doğal gaz firmalarına engel oluyorlar. Neden? Vatandaşa hizmet gelmemesi için. Vatandaşa eser siyaseti ve belediyecilik ulaşmasın. Bakanlarımız, İzmir'imize hizmet etmek için geliyorlar." diye konuştu.

İnan, İzmirlilerden partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı için destek istedi.

Seçime az süre kaldığına dikkati çeken İnan, "Belediyecilik, gerçekten bizim işimiz. Önümüzde 4,5 senelik Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü hükümeti var. Son 20 yıl senedir yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. İstiyoruz ki ona Türkiye'nin ve İzmir'in kalbi eklensin." dedi.

- "BU SEFER İDEOLOJİ DEĞİL İZMİR'DE HİZMET KAZANACAK"

Ceyda Bölünmez Çankırı da Konak'ta vatandaşların desteğiyle destan yazmak istediklerini söyledi.

Konak halkından partisi için destek isteyen Çankırı, "İnşallah bu iş olacak. İzmir'de bu sefer Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ ile birlikte hem İzmir hem benimle Konak kazanacak. Bu sefer ideoloji değil İzmir'de hizmet kazanacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı da Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları için seçmenlerden destek istedi.

  • AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Kadir İnan
  • kadir inan
  • izmir

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