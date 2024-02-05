AK Partili İnan: Dağılan 6'lı masa artık birbirlerinin afişlerini parçalıyor

Bergama Belediyesi Ilıca Sosyal Tesisleri'nde partililerle bir araya gelen İnan, AK Parti'de her türlü makam ve mevkinin millete hizmet etme aracı olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerde, millete sadık olanların kazanacağını ifade eden İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde tüm Türkiye'de yerel seçim seferberliği başlattıklarını, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu söyledi.

- "BUGÜN ARTIK BİRBİRİNİZİN AFİŞLERİNİ PARÇALIYORSUNUZ"



Altılı Masa'nın dağıldığını dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Neredeyse 8 ay geçti. Bugün o masadaki partiler şu an yönettikleri kentlerde birbirlerinin afişlerini astırmıyorlar. İstanbul'da 8 ay önce beraber olduklarının afişlerini astırmıyorlar. Ankara'da, İzmir'de astırmıyorlar. Ne oldu sizin birlikteliğiniz? Hani siz memleketi büyük bir tecrübeyle yönetecektiniz? Bugün artık birbirinizin afişlerini parçalıyorsunuz. İşte bunların yerel seçime giderken de tarzları ve samimiyetleri bu. Ülke yönetmeyi bu şekilde basite alanların, yerel seçimlerde vatandaşa söyleyeceği bir şey yok."

İnan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka'nın ekonomisini yönetemediğini savunarak, "Belediye çalışanlarına uzun süre maaşlarını ödeyememiş bir ismi büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıkladılar. Çok başarılı olduğundan mı, belediyecilik kapasitesi olduğundan mı? Hayır. Tamamen Özgür Özel'i destekledi diye." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın, İzmir'in Türkiye'de en pahalı suyu kullandığını, seçilmesi durumunda su faturalarının yüzde 50 ucuzlayacağını açıkladığını hatırlatan İnan, şöyle devam etti:

"Cemil Tugay diyor ki, 'siz ülkedeki enflasyonu indirin, biz suyu bedava veririz.' Enflasyon sadece İzmir'de mi var? Konya'da, Ordu'da, Trabzon'da, Şanlıurfa'da, Antep'te, Afyon'da enflasyon yok mu? Sen İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 25 senedir bu şehre en büyük pahalı suyu içiriyorsun. O nedenle böyle belediyecilikte zaten uzaktan yakından alakanız yok."

Tugay'ın "görevi Tunç Soyer'den devraldığı" yönündeki sözlerini de eleştiren İnan, seçimi es geçtiğini, İzmirlinin iradesini, demokrasi kültürünü küçümsediğini söyledi.

AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer de seçimlerde hemşehrilerine güvendiğini, Bergama'yı onlarla beraber yöneteceklerini anlattı.