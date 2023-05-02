AK Partili İnan'dan 7'li koalisyonun mitingine gönderme: Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar

AK Parti İzmir milletvekili adayı olan İnan, Kınık'ta bulunan Poyracık Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan İnan, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Bergama'daki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Büyük İzmir Mitinginde kenti sokak sokak bilen vekil adaylarının İzmirlilere tanıtıldığını söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı mitinge değinen İnan, şunları kaydetti:

"Dün CHP'li bir arkadaşımla konuştum. Kendisine mitingin nasıl geçtiğini sordum. İstediklerini alıp almadıklarını konuştuk. Ben kendisinin bana söylediğini direkt size aktarmak istiyorum. 'Bir Muharrem İnce kadar toplayamadık.' dedi. 6'sı, 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar. İşte karşımızdakilerin hali bu. İzmir'de İzmir'in değerlerine düşman olan kişileri, ceketimizi koysak alırız mantığıyla, çantada keklik mantığıyla listenizi oluşturup buraya milletvekili adayı yaparsanız o eski heyecanınızı, coşkunuzu sağlayamazsınız. Bu bizim işimiz değil. Biz inşallah rekor bir oyla AK Parti kadrolarıyla, vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçeceğiz. Geri sayımımız başladı, 14 Mayıs gecesi büyük bir demokrasi bayramı yaşayacağız."

CHP'nin İzmir milletvekili adaylarının, İzmir'i ve kentin sorunlarını bilmeyen isimlerden oluştuğunu savunan İnan, "Fakat onlarla bizim aramızdaki fark, onlar İzmir'i bilmeyen adayları tanıttılar, biz ise Bergama'yı, Kınık'ı sokak sokak bilen milletvekili adaylarımızı tanıttık. Onlar Atatürk düşmanlarını, FETÖ aparatlarını sahneye çıkarttılar, İzmir'in ithal adaylarını halkın önüne sergilediler. İzmir'de kendilerine dahi oy kullanamayacak, şehri tanımayan, İzmir'e dışarıdan getirilen CHP milletvekili adaylarına oy vermeyin." ifadelerini kullandı.

Bergama Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına AK Parti İzmir Milletvekili ve Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.

İlçedeki esnafları ziyaret eden İnan, ZeytinPark tesislerinde gençlerle bir araya geldi.



