AK Partili İnan'dan muhalefete tepki: Gençlere söyleyebilecek bir kelime kalmamıştır

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Gençlik Kolları olarak 2024 yılındaki gerçekleşecek yerel seçimlere hazır olduklarını belirten İnan, "AK Parti'de bir seçim biter diğer seçim hazırlıkları başlar. Hedefimiz 2024 yılındaki yerel seçimler, başta büyükşehirler olmak üzere tüm gençlere ulaşmak. Mayıs 2023'deki seçimlerim tecrübelerimizi, yerel seçimlere aktaracağız. Bizde AK Parti Gençlik Kolları olarak kolları sıvadık tüm ilçelerde ve büyükşehirlerde AK Parti belediyeciliğinin kazanması için bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

İzmir'de AK Parti'nin oy oranını yükselttiklerini ifade eden İnan, "İnşallah bu seçimde şehirciliğin çöktüğü alt yapı ve üst yapının vasat hale geldiği körfezin artık ciddi manada koktuğu geri dönüşümün zor olduğu bir noktada İzmirli hemşerilerimize hizmet etmek için AK Parti belediyeciliğini daha fazla anlatacağız. 31 Mart 2024'de İzmir'de AK Parti belediyeciliğinin başlamasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaklaşık 6 milyon gencin AK Partiye oy verdiğini belirten İnan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta AK Partinin toplumun tüm kesimlerinden ne kadar güçlü oy aldığını görmüş olduk. Cumhurbaşkanımızın ne kadar güçlü oy almış aldığını gördük. Bu bugünün meselesi değil biz 2002'de 10 milyon oy ile hikayeye başladık. Bugün 28 milyona varan oy teveccühüne kavuştuysak bunda Cumhurbaşkanımıza gençlerin yoğun ilgisi, ilk defa oy kullanacak genç seçmenlerin 2002'den bu yana Recep Tayyip Erdoğan'a gönül vermesi sayesinde başarımızın temasları yatıyor. Biz 2021 yılından itibaren tüm mecralarda dile getirdik. İş buluşmalarında dile getirdik. Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz tam 45 tane gençlik programlarında dile getirdik. Diğer siyasi partiler gençlere samimi davranmadılar. Gençlere hep suni davrandılar. Gençlerin siyasetlerini istismar ettiler. Bunu meclis aritmetiğinde gördük. Bugün 30 yaş altı 4 tane milletvekili AK Parti grubunda yer alıyor. Siyasi parti gençlik kolları başkanlarından biz TBMM tüm gençlik teşkilatlarını temsil etme gayret gösteriyoruz. Bu bile AK Partinin gençlere ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Gençlere değer vermek öyle suni çıkışlarla olmuyor. Ana muhalefet partisinin gençlik siyaseti 2023 yılı itibariyle çökmüştür. Gençlere söyleyebilecek bir kelime kalmamıştır. "

İnan, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan gençlere yönelik tüm vaatlerin gerçekleştireceğini söyledi.