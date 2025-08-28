İSTANBUL 29°C / 21°C
28 Ağustos 2025 Perşembe
Politika

AK Partili İnan'dan Özgür Özel'e tepki: Tükenmişliğin göstergesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 'Yargıya meyhane diliyle meydan okumak, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 16:42
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Yargıya meyhane diliyle meydan okumak, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir." ifadesini kullandı.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan İnan, şunları kaydetti:

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki

"Yargıya meyhane diliyle meydan okumak, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir. Özgür Özel, Silivri rantçılarına rehin düşmüş bir genel başkan. Gün içinde saatlik ruh değişimleri yaşayan, geceleri yalnız kalınca çocuk gibi ağlayan bir profil. Şaibeli kongreden çıkıp şaibeli isimlerin sözcülüğünü yapması da şaşırtmıyor. Acı bir tablo."

Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması

