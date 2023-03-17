AK Partili Kabaktepe'den manipülatif söylemlere cevap: Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve bazı il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen görüşme sonrası her iki il başkanı basın mensuplarına açıklama yaptı.

MHP İl Başkanı Selim, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Selim, "Genel Başkanımızın tabiriyle 'Pazara kadar değil mezara kadar.' diyorum. Seçimlerde hep beraber omuz omuza, yürek yüreğe mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ise Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar ortaya koyduğu enerji ve çalışma kapasitesiyle Türkiye'nin çok güzel işler başardığını dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın enerjisiyle 14 Mayıs sürecinde de Türkiye'nin durdurulamayacağını, büyümesinin ve gelişmesinin engellenemeyeceğini göstereceklerini belirten Kabaktepe, "14 Mayıs'ta bu enerjimizin sandığa yansıdığını ve sandıktan Türkiye Yüzyılı'nın çıktığını hep beraber göreceğiz. Genel başkanlarımızın liderliğinde bu süreci en güzel şekilde devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hem MHP'nin hem de AK Parti'nin sandıkla ilgili hukukun verdiği yetkiler doğrultusunda hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın sandıklara sahip çıkacağını kaydetti.

Kabaktepe, muhalefet partilerinin son dönemde sandık güvenliği üzerine söylemlerde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle muhalefet kesimleri, bugünden bir takım manipülatif hareketlerle o günkü başarısızlıklarını örtmek için sanki sandık üzerinde spekülatif söylemler geliştirmeye çalışıyorlar. Buradan çağrımız şu, yasamız, hukukumuz bellidir. Hangi siyasi partilerin sandıkta temsilci bulunduracağı bellidir. Hukuka saygılı olarak bir şekilde bu süreci yürütmelerini söylüyoruz. Türkiye demokratik süreç içerisinde seçimleri dünyada en iyi ve güzel yapan ülkelerden olmuştur. 2014'te, 2018'de, 2019'da böyle oldu, 2023 seçimlerinde de böyle olacaktır. Sandıkta biz Cumhur İttifakı paydaşları olarak tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. En son İstanbul'da 32 bin civarında sandık vardı. 60 binin üzerinde sandık görevlimiz tamam. Cumhur İttifakı milletimiz adına sandıklara sahip çıkacak. Adayımız belli, kararımız net."