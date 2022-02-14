AK Partili Kabaktepe'den sert tepki: Masada nasıl oturacağını tartışanlar aday çıkaramaz

14 Şubat 2022 Pazartesi 15:12 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:12

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

(Altı muhalefet liderinin buluşması) O fotoğraf bizi korkutmadı. Türkiye'nin 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttfakı'nın kazanacağına inancımız tam. Orada bir şüphemiz yok. O günkü masa bile tartışmalı bir masadır HDP'nin çağırılmamasının kavgası yaşanış, bunun gölgesi düşmüştür O masa nereye oturacaklarını bile belirleyemedikleri bir masadır. Daha masada nasıl oturacaklarına karar veremeyen parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda da kavgaya tutuşacaklarını düşünüyorum. Asıl sorunları gizlemek için ortaya çıkarılan bir süreç olarak görüyorum. Asıl meselelerini konuşmuyorlar.

YÜKSEK FİYAT TARTIŞMASI

Türkiye'de vatandaşımızın gerçek gündemi ekonomi. Burada ikili bir yaklaşım sergilemeye gayret gösteriyoruz. Birincisi Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi nedeniyle oluşan enerji üreten ülkelerin fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Tüm dünyada oldu. Dolayısıyla halka yansıdı. AK Partinin ekonomi politikasında aldığı kararlar neticesinde yaşanan artışlardan bahsedemeyiz. Küresel bazdaki krizin kendi enerjisini üretemeyen ülkelerde oluşan fiyat artışını doğurdu. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi, küresel krizin halkın üstünde oluşturduğu baskıyı azaltmak için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tedbirlerimizi alacağız.