AK Partili Kandemir: Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresi yeni bir şahlanışın günü olacak

Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongreye 157 günlük muhabbet ve inanç dolu bir koşuyla ulaştıklarını söyledi.

Vatan toprağının her bir köşesinden derledikleri sesleri, renkleri, duaları, ahengi bugün salonda buluşturduklarını ifade eden Kandemir, dünya üzerindeki tüm siyasi organizasyonların gıptayla baktığı muhabbetle kongre sürecini icra ettiklerini belirtti.

Kandemir, kongre sürecini birlikte gerçekleştirdikleri ünvanlı, ünvansız tüm Recep Tayyip Erdoğan sevdalılarına teşekkür ederek, şöyle konuştu:



"Bu kongre sadece bir siyasi toplantı değil bir milletin tarih yazma iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Davasında bir nefer olmaktan onur duyduğumuz, dünyada adaletin, hakkın, güzelliğin, iyiliğin gür sesi Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz kısa mesafe koşucusu değil maraton koşucusuyuz' der. İşte yer ve gök yerinde durdukça devam edecek bu maratonda bir etabın finalinde, yeni bir etabın başlangıcındayız."

Kandemir, kongrelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleket ve hizmet aşkından feyz alıp, millete memlekete, insanlığa, dünyaya hizmet akitlerini tazelediklerini ifade etti.

Temas ettikleri her vatandaşın görüşünü aldıklarını, bütün delegelerin fikirlerine başvurduklarını vurgulayan Kandemir, "Aklımızla, kalbimizle milletimizi dinledik. İstikametimizi milletle belirledik. Kongrelerimiz adeta milletimizin resmi geçidi oldu. 'Memleket bizimdir, AK Parti biziz, Recep Tayyip Erdoğan nerede biz oradayız' dediler. Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresi Genel Başkanımızın liderliğinde yeni bir şahlanışın günü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, bugün bir kez daha, yarına gür bir seda bırakacaklarını belirterek, "Kurulduğu günden bu yana 'Tarih bir hakikat savaşıdır" diyerek bedel ödeyen teşkilatlarımızı hürmetle selamlıyorum. Görevi başında kaybettiğimiz tüm arkadaşlarıma rahmet diliyorum. Kongremizin partimize, milletimize, coğrafyamıza ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.