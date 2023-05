AK Partili Kandemir'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Usta bir manipülasyoncu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber'in yayınında kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Erkan Kandemir'in açıklamalardan satır başları;

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Öncelikle şehitlerimiz var ve milletimizin başı sağ olsun. Terör belasını ülkemizden def edeceğiz. Bununla ilgili bütün insanlarımız çok yoğun bir gayret içerisinde Milletçe başımız sağ olsun.

"KILIÇDAROĞLU USTA BİR MANİPÜLASYONCU"

Tabi 2. tur çok az bir farkla yüzde 49,5 milletimizin teveccühüne mazhar olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu ile arada çok ciddi bir fark var. Fark belli ama Kılıçdaroğlu nasıl görmek istiyorsa her şeye öyle bakıyor. Bunun yanında usta bir manipülasyoncu aynı zaman Türk siyasetinde çok hızlı rahat yalan söyleyebilen bir siyasi lider Türk siyasi tarihinde böylesine yalan söyleyen bir başa siyasi lider herhalde olmamıştır.

"YALAN SÖYLEDİLER"

Bu hastalık aslında bütün kadrosuna da geçti, bunu seçim gecesi de gördük. 2 tane belediye başkanı çıktı ve insanların gözüne baka baka yalan söylediler ve yaklaşık 1 saat sonra ortaya çıkacak bir neticeyi manipüle ettiler, yalan söylediler. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun söylediği hiçbir şeyin ne bir zemini vardır ne de bir gerçekliği vardır. Türkiye demokrasisi büyük bir imtihandan geçiyor. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da milletimizin terazisi doğru tartacak Kılıçdaroğlu'nu siyaset çöplüğüne gönderecektir.

Bu kadar açıktan milletin gözüne bakarak gerçekleri manipüle eden kolay yalan söyleyebilen siyaseti hafifletebilen bir siyasal figürün ben Türk siyasetinde yaşama hakkının olmadığını nitekim de öyle olacaktır. 28 Mayıs bütün siyaset dengelerini değiştirecek Kılıçdaroğlu siyasetin ama kötü hatırlanarak siyaset çöplüğüne gidecektir.

"MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

2. tura az kaldı. 14 Mayıs'ta gerçekten de müthiş bir demokrasi örneği ve tablosu ortaya çıktı. Bu kadar yüksek katılımın olduğu insanların birbirlerine sandıkta saygı duyduğu sandık sonucuna bu kadar dikkat edilen dünyada kaç demokrasi vardır bilemeyiz. Bütün milletimize çok teşekkür ederiz. Biz aldığımız her bir oyun ne kadar değerli ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Vatandaşların oyları üzerinden bize emanet ettikleri şeyin gelecek hayalleri, çocukları, güvenlikleri, hayatları ve umutları olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim sorumluluğu artıran şeylerdir.

2. tur bizim için yeni bir seçim. Her bir oy değerli her bir oy neticeyi tayin edecek kadar önemli ve kıymetli. Bize vatandaşımız oy vermese bile vatandaşımızın oyun çok kıymetli ve değerlidir. Kullanılan her oyun değerli olduğuna inanıyoruz. AK Parti medeniyet değerleri üzerinden siyaset yapan bir parti. Her bir görüşün her bir hayata bakış açısının kıymeti vardır. İnsanlar sizlere vekaletlerini veriyorlarsa bu bizim için emanettir. Bu emanetin gereğini yerine getirmek bizim için çok önemli. AK Parti 20 senedir bedeller ödeyerek siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan her şeyi göze alarak siyaset yapıyor. Bu emanetin gereği yeri geldiğinde canını ortaya koymaksa bunu da yaparız biz diyerek siyaset yapıyor. Onun için Türkiye eğilmiyor, bükülmüyor ve onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan çizgisi sapmıyor ya da yalpalamıyor.

MİTİNG OLACAK MI?

Sayın Cumhurbaşkanımız dün esasında ifade ettiler. 12 günümüz kaldı bu arada bir miting planlaması yapmıyoruz dedi fakat Sayın Genel Başkanımız miting planlaması yapmasak bile gittiği yerlerde doğal bir kalabalık oluşuyor. Bu tür görüntüler belki mümkün olacaktır. Miting gibi gözükecektir ama planlanan bit mitingimiz yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

İlk seyahati deprem bölgesine olacak. Bugün Ankara'da yarın İstanbul'da olacak ve cumartesi Pazar günü deprem bölgesine gidecek. Çok hassas bu konuda. 50 bin insanımızı kaybettik binlerce insanımız maalesef konutlarından oldular onların yeniden evlerine kavuşması belki giden canları geri getiremiyoruz ama yaraları sarmak en büyük vazifemiz. Biz ilişki kurarken vatandaşımızla bir karşılık beklemeden ilişki kuran siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımız siyaseti böyle yapıyor. Dolayısıyla deprem bölgesinde yaraları sarmak bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi olduğunu zaten ifade etti. İlk andan itibaren de bu konuda olağanüstü hassas siyaset dilini de olağanüstü hassas kurdu.

"PAZARLIK İÇERİSİNDEYDİLER"

Şunu da not olarak söylemem lazım. Hatırlarsanız biz henüz depremin yaralarını sararken onun matemi içerisindeyken vatandaşlarımızı defnetmeye devam ederken karşı taraf yani Millet İttifakı'nın ortakları bir al ver kim masada kalacak kim masada olmayacak kim ne bakanı olacak kim başkan yardımcısı olacak gibi siyasetin ahlakını çok aşağıya çeken bir pazarlık içerisindeydi.

MİLLETİMİZ BUNU ÇOK NET GÖRDÜ

Bir tarafta Cumhurbaşkanımız deprem ve depremin yaralarını sarmakla ilgili inisiyatif alıp mücadele ederken bir tarafta karşı taraftakiler adeta bir siyasi pazarlık içerisinde açıklamalarıyla da duruşlarıyla da görüşmeleriyle de böyle bir görüntü veriyorlardı. Milletimiz bunu çok net gördüler.

Bir tarafta milletle hemhal olan bir lider. Bir tarafta da ben iktidara gelmeliyim bunun bedeli ne olursa olsun gelmeliyim deyip terör örgütleriyle kirli odalarda pazarlıklar yapan masasına oturduğu herkese bir koltuk dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu. İşte insanlarımız bu iki anlayış arasında net bir tercihte bulundular.

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NE TEPKİ

Türkiye'ye hizmet ederken Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti hükümetleri hiçbir zaman kimsenin kimliğine tercihine siyasal duruşuna bakmadan hizmet ettiler. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Oysa henüz daha 14 Mayıs'ın akşamında depremzede vatandaşlarımızın o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın tercihleri üzerinden oyumuzun çok çıkması sebebiyle hakaretler havada uçuştu. Bir adım öteye götürdüler dün haberlere yansıdı CHP belediyelerinden bir tanesi depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkartmakla ilgili bir karar aldı.

"HENÜZ İKTİDAR OLMADAN..."



Bu aslında CHP zihniyetini Kılıçdaroğlu zihniyetini ve onların meseleye nasıl baktıklarını göstermesi adına son derece açık ve net. Bunlar henüz gücü ele almadan henüz iktidar olmadan bu kadar acımasız bu kadar kendi düşüncelerinin ve tercihlerinin dışında düşünen ve tercihi olan herkesi yargılayan işin dışında bırakan hakir gören bu anlayış maalesef hala daha canlı olduğunu bir kere görmüş olduk.

"TÜRKİYE CHP'YE MAHKUM DEĞİL"

Bizim belediyelerimiz devletimiz kimseyi mağdur etmeyiz. Zaten hemen sahip çıktık gereğini yaptık gereğini yaparız. Hiç endişesi olmasın vatandaşlarımızın. Türkiye CHP'ye CHP'li belediyelere mahkum değil. Devletimiz güçlü milletimiz güçlü bizler buralardayız Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda biz milletimizi asla bunların kinleri üzerinden oluşturdukları siyasetin mağduru haline getirmeyiz. Ama bu kinin de altını çizmemiz lazım.