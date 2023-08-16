AK Partili Karaaslan: Türkiye'nin bütün şehirleri en iyisini hak ediyor

AK Parti Şehir Buluşmaları çerçevesinde Uşak'a gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Uşak teşkilatıyla bir araya geldi. Burada açıklama yapan Karaaslan "Biz her zaman Anadolu irfanına inandık. Bizim insanımızın o engin tecrübesine güvendik. Biz her zaman seçim sonuçlarında asla vatandaşlarımız üzerinden bir niyet okuması ya da değerlendirmesi yaparak değil, kendi eksikliklerimiz değerlendirmesini yaparak gördük. Ama bugün muhalefetin şu içler acısı durumu göstermektedir ki, milletimiz hakikatten Türkiye için çok önemli bir iş yapmış ve yine emaneti ehline teslim etmiştir. Çünkü emanet eğer bu ellere teslim edilmiş olsaydı, bugün içine düştükleri, kaybettikleri halde içine düştükleri bu koltuk kavgasının o gün nelere mal olabileceğini herhalde hepimiz görebiliyoruz, anlayabiliyoruz." diye konuştu.

"Teşkilatlarımızın yoğun bir şekilde çalışmasına bu dönemde büyük ihtiyaç var." diyen Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz yerel seçimleri özellikle şöyle görüyoruz. Milletimizin hizmete ihtiyacı var. Şehirlerimizin eserlere ihtiyacı var. Bu basiretsiz bir yönetimle gerçekleştirilebilecek bir iş değil. Türkiye ve Türkiye'nin bütün şehirleri en iyisini hak ediyor. Kadrolarıyla, bakış açısıyla, vizyonuyla, projeleriyle en iyisini şehirlere kazandıran her zaman AK Parti'miz olmuştur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyecek daha uzun bir yolumuz var. İnşallah bu yolda sizlerin katkılarıyla, desteğiyle birlik ve beraberlik içinde kadınların, gençlerin büyük emeğiyle, ana kadememizin büyük tecrübesiyle yola devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan teşkilat buluşmasının ardından Uşak'ta hizmet veren tekstil fabrikasına ziyaret etti.