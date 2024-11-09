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Politika

AK Partili Karaaslan: Varlığımızı birbirimize daha sıkı sarılarak sağlayabiliriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 'Bizler bugün vatanımızı, milletimizi, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi ancak birbirimize daha sıkı sarılarak, dik durarak sağlayabiliriz.' dedi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
AK Partili Karaaslan: Varlığımızı birbirimize daha sıkı sarılarak sağlayabiliriz
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Karaaslan, Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bafra İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 1,5 yıl önce Kahramanmaraş merkezli büyük depremler yaşandığını hatırlattı.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Karaaslan, "Aradan geçen 1,5 yılda yaralarımızı sardık. Önce çadırlar, prefabrik evler, ardından sıcacık yuvalarıyla buluşanların sayısı 130 bini buldu. Yıl sonuna kadar 70 bin konut daha yapılıp 200 bin konut sayısına ulaşılacak. Şu anda 160 bin işçisi ile 11 ilde şantiye kurulmuş durumda. Bu kadar işçiyi toplamak, şantiyeyi kurmak, 7/24 çalışmak kolay mı? Bunu başarmak, o kadar kolay mı?" ifadelerini kullandı.

Dünyanın içinden geçtiği bunca zorluğa rağmen vatandaşların yarasını sarmak, her an yanında olmak için gayret göstermek, gecesini gündüzüne katmanın kolay olmadığını anlatan Karaaslan, "Bazen kendimizi kötü hissedebiliriz, moralimiz bozulabilir, birbirimize küsmeyiz, darılmayız ama biraz gönlümüz darılabilir. Öyle olduğu zaman sizlerden ricam, ne olur nereden başladığımızı unutmayalım. Çünkü onu unuttuğumuz zaman nereye varacağımızı da unutacağız. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izlediniz. Onun omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu, o yüke omuz vermenin gayesini, buradaki varlığınızın ne demek olduğunu sizlere hatırlatmak isterim." diye konuştu.

- "DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ VE DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ"

Karaaslan, bir süre önce TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kim yaptı saldırıyı, kim üstlendi? PKK üstlendi. Peki onun iltisaklı olduğu parti ile kim kol kola? CHP. Dolayısıyla bizler bugün vatanımızı, milletimizi, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi ancak birbirimize daha sıkı sarılarak, dik durarak sağlayabiliriz. Muhalefet dediğimiz parti elini vermiş, kolunu kaptırmış durumda. Mühendisimizin dediği gibi daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Var mıyız daha çok çalışmaya? Hedef Türkiye, bunu unutmayalım. Hedef neden TUSAŞ'tı? Çünkü teröristlerin korkulu rüyası ATAK, ANKA ve insansız hava araçlarının altında TUSAŞ'ın imzası vardı. Milli muharip uçağımız KAAN'ın altında TUSAŞ'ın imzası vardı. Hürkuş, Hürjet'in altında TUSAŞ'ın imzası vardı. İşte bu yüzden daha fazla çalışacağız ve daha fazla üreteceğiz. İşte bu yüzden hiç vazgeçmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıdan birkaç gün sonra TUSAŞ'ta Gökbey'in teslim törenini gerçekleştirdiğine işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Teröre, teröristlere ve terörden beslenen tüm gruplara inat bir kez daha böyle icatlarla teröristlerin karşısına çıktı. Mazlum coğrafya dediğimiz gönül coğrafyası çok karışık son bir yıldır. İnsanların, liderlerin sesini duymadık. Biz bir ses duyduk, o da Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi. BM kürsüsünde liderlerin gözüne baka baka bu adaletsizliğe karşı tüm insanlığa yaptığı adalet çağrısını duyduk. Kısacası gün sahip çıkma günüdür. Sorumluluğumuz çok büyüktür."

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İlçe Başkanı Emin Usta, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal ile partililer katıldı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  • Çiğdem Karaaslan
  • samsun

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