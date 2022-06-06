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Politika

AK Parti'li Karahocagil: Vatanın bölünmezliği tehlikede ise hiçbir güce müsamaha göstermeyiz

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 'Türkiye'nin topraklarına göz koyan terör örgütleri ile uzantılarına ve onları destekleyen herkese karşı tavrımız bellidir.' dedi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
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Karahocagil, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde başarılı operasyonlara imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada operasyonların devam edeceği sinyalini verdiğini anımsatan Karahocagil, "Vatanın bölünmezliği tehlikede ise hiçbir güce müsamaha göstermeyiz. Vatan topraklarına uzanan o eli kırar, o bileği büker, düşmana diz çöktürtmesini de biliriz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz operasyonlara Fırat'ın batısında, Tel Rıfat ve Münbiç'te devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyonların başlayacağına dair açıklama yapmasıyla birlikte Münbiç'te 400 PKK/YPG'linin silahlarını bırakarak bölgeden kaçtığını söyledi.

Karahocagil, "Karşımızda kim olursa olsun, Türkiye'nin topraklarına göz koyan terör örgütleri ile uzantılarına ve onları destekleyen herkese karşı tavrımız bellidir." diye konuştu.

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