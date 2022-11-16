AK Parti'li Kırkpınar: Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için her türlü adımı atacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

"TARİHİ SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sunumunda Türkiye'nin ikinci 100 yıl vizyonuna uygun bir perspektif çizdiğini söyledi.

Türkiye'nin hemen hemen her alanda devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdiğini anlatan Kırkpınar, "Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Kandil'den talimat almakla devlet yönetilmez. 'Ben Başbakan olacağım.' deyip gayriciddi bir duruşla da devlet yönetilmez. İngiltere'ye gömü bulmaya giderek de devlet yönetilmez. ABD'ye hamburger yemeye giderek de devlet yönetilmez." dedi.

Türkiye'nin son dönemde enerjiden savunmaya önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Kırkpınar şöyle konuştu:

"Özellikle denizlerimizde hidrokarbon aramaya başladığımızda ilk önce bizi durdurmak için tehdit etmeye kalkışanlar olmuş, buna muhalefet de şakşakçılık yapmıştı. Ülke içerisindeki ihanet korosuna diyoruz ki 'Arayamazsınız.' dediniz, aradık; 'Bulamazsınız.' dediniz bulduk; şimdi de nasıl bulduysak öyle çıkaracağız. Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için her türlü adımı atacağız. Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Türkiye'nin yarınları için attığımız her adımın, tarihi sorumluluğumuzun farkındayız. Bizi takip etmeye devam edin."

"DOĞAL GAZ ARAMA ÇALIŞMALARI BÜTÜN DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEKTEDİR"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, devlet bütçelerinde en önemli başlık olarak yerini alan enerjinin, her geçen gün daha da önemli hale geldiğini belirtti. Öztürk şöyle konuştu:

"Türkiye'nin enerji talebi, büyüyen ekonomisine paralel olarak gelişim göstermektedir. 2021 yılında artan petrol, doğal gaz ve elektrik fiyatları ile başlayan küresel enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte baş gösteren doğal gaz tedarik sorunlarıyla birleşerek bugün başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerin enerji kaynaklarında dışa olan bağımlılıklarını gözden geçirmelerine neden olmuştur. Türkiye'nin son yıllarda enerji alanında çok önemli mesafeler kat ettiğine hepimiz şahit olmaktayız. Türkiye'nin son dönemde sahip olduğu gelişmiş sistemler ile gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ve başarılı sonuçlar elde edilmesi, özellikle enerji darboğazında olan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın dikkatini çekmektedir. Belki ülkemiz üzerine yapılan saldırıların birçoğunun sebebi de budur."

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Avrupa ülkeleri arasında vatandaşına en uygun enerjiyi ve akaryakıtı temin eden ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olan Türkiye'nin artık taşıyıcı değil üretici bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Cora, "Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da beşinci, dünyada 12'nci sırada yer alarak nereden nerelere geldiğimizi esasında çok daha iyi bir şekilde görmenizi arzu ediyoruz." dedi.