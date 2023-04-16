AK Partili Kurtulmuş: Bu seçim bütün mazlum milletlerin seçimidir

Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile beraberindeki heyet ve İstanbul'daki Azerbaycanlılarla iftar programında bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde Giresun Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, Azerbaycanlı dostlarıyla birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, aynı duyguları paylaşan kardeşler olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil, dost ve kardeş ülkeler ve yeryüzündeki bütün mazlumların, masum milletlerin dikkatle izlediği önemli bir seçim olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda 14 Mayıs seçimlerinin, Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olarak yoluna devam ederken ayağına çelme takmak isteyenlerin de dikkatle takip ettiği bir seçim olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu seçim sadece Türkiye'nin değil, bütün dostlarımızın seçimidir. Bu seçim sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum milletlerin seçimidir. Bu seçim sadece bir siyasi parti seçimi vesaire değil, Türkiye'nin ve hatta daha iddialı olarak söylüyorum, insanlığın hangi istikamette yürüyeceğinin seçimidir. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedefi olarak ortaya koyduğumuz, 20 yıldır ve ondan önceki dönemlerde yapılan güzel icraatlarla birlikte de hizmet ve eser siyasetiyle kalkındırdığımız Türkiye'nin şimdi bir seviye daha yukarıya çıkması lazım. Altyapısı yapılmış, temeli atılmış bu binayı çok daha güçlü bir şekilde ileriye götüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yüzyıl yani Türkiye Yüzyılı sadece Türkiye için değil bütün dünya için Türkiye Yüzyılı olacaktır."

Kurtulmuş, 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılacağını dile getirerek, milletin Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı, AK Parti'yi de açık ara Meclis'in birinci partisi seçerek çok daha ileri ufuklara koşar adımlarla gideceğini kaydetti.

Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Budagov ise aynı dile ve dine sahip iki devlet tek millet olan Türkiye ile Azerbaycan arasında çok güçlü bir bağ bulunduğunu ifade etti.

Karabağ savaşında Türkiye'nin kendilerine önemli destek verdiğini belirten Budagov, "Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan demektir. Bu, 44 günlük Karabağ savaşında da görüldü. Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Parti arasında işbirliği anlaşmaları imzalamıştık. Hem Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in ülkelerimize yaptığı liderlikle önemli mesafeler katettik. İnanıyorum ki sizler de bunun devamı için çalışacaksınız." şeklinde konuştu.

İftar programına, Yeni Azerbaycan Partisi milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul'daki Azerbaycanlılar katıldı.