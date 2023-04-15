AK Partili Kurtulmuş: Gençlerimiz Türkiye'nin her alanında söz sahibi olacak

İstanbul 3. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan Kurtulmuş, partisinin Başakşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca Kayaşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, AK Parti döneminde gençlerin siyaset yapmasının önünün açıldığını, bu durumun Türkiye'deki kazanımlardan olduğunu belirtti.

Gençlerden toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek insanların yetişeceğine inandığını vurgulayan Kurtulmuş, gençlere, "Kendinizi iyi yetiştirin ve önünüzdeki imkanlardan çok iyi istifade edin." önerisinde bulundu.

Türk gencinin dünyanın diğer ülkelerindeki gençlerden aşağı kalır hiçbir tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, gençlere baktığında güçlü ve büyük Türkiye'yi gördüğünü dile getirdi.

Konuşmasının ardından AK Parti Başakşehir Gençlik Kolları Başkanı Nurettin Gülümseyen'in moderatörlüğünde gençlerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, soru üzerine, muhalefet partilerinden gençlere yönelik, "Bunlar ne anlar ülke yönetmekten." ifadesini kullananlar olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Türkiye'yi yönetmeyi hiç kimse kendisinin hakkı olarak görmesin. Bu memleket bu kadar genç bir nüfusa sahip, inşallah gençlerimiz de siyasette sadece söz sahibi olmak değil, aynı zamanda Türkiye'nin her alanında, ekonomisinde, siyasetinde, kültüründe, sanatında söz sahibi olacak yıldız insanlar olacak. Bunun önünü açıyoruz, bunun için her türlü imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Türkiye'de milletin CHP zihniyetine hiçbir zaman fırsat vermediğini, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde de vermeyeceğini kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı çıkacak." diye konuştu.

Programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek de katıldı.