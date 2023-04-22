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Politika

AK Partili Kurtulmuş: Kimin Sünni, kimin Alevi olduğu siyasetin meselesi değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Kimin Sünni, kimin Alevi olduğu siyasetin meselesi değildir. Siyasetin meselesi insanlara; inançlarına, mezheplerine, meşreplerine göre değil, sadece hazreti insan oldukları için hizmet etmektir, hayatlarına hizmettir. El ele gönül gönüle olmaktır.' dedi.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 19:30 - Güncelleme:
AK Partili Kurtulmuş: Kimin Sünni, kimin Alevi olduğu siyasetin meselesi değildir
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Kurtulmuş, Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği geleneksel bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını kutladı.

Bu bayrama buruk bir şekilde girdiklerini dile getiren Kurtulmuş, "6 Şubat'ta Türkiye'yi üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük bir afeti yaşadık. Aslında sadece bir depremi değil, tam tabiriyle 'küçük kıyameti' yaşamış olduk. Etkilerinin çok büyük olduğu, geniş bir coğrafyaya yayıldığı bir felaketle karşı karşıya kaldık. 'Allah bir daha böyle elem ve kederleri bu ülkeye yaşatmasın, hiç kimseye yaşatmasın' diyerek dua ediyoruz." diye konuştu.

Depremlerin ardından hızla yaraların sarılması için mücadele ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 11-12 ilimizi kapsayan yeniden yapılanma, yeniden imar programı son derece güzel bir şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Eşi ile birlikte arife akşamından itibaren dün bütün gün Hatay'da olduklarını aktaran Kurtulmuş, bölgede yaraların hızla sarıldığını ve belli bir mesafe alındığını vurguladı.

Depremde hasar gören illerin yeniden yapılandırılacağına değinen Kurtulmuş, "Şimdi bir taraftan şehirlerimizi yeniden yapacağız. Sağlam, güvenli yerlerde, tabiri caizse sıfırdan bir Hatay, Maraş, Adıyaman inşa edeceğiz. Diğer taraftan da tarihi eserlerimizi en kısa zamanda onaracağız." dedi.

Bütün bunları ayrımcılık yapmadan hep beraber yapacaklarını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef son zamanlarda bazı ayrımcı sözlerin siyaset içerisinde matahmış gibi kullanılmaya başlandığını görüyor ve bundan büyük üzüntü duyuyoruz. AK Parti olarak başından bu yana insanların, mezheplerinin, meşreplerinin, inançlarının engin şekilde ayrım vesilesi olarak ortaya konulmasına asla rıza göstermedik. Kimin Sünni, kimin Alevi olduğu siyasetin meselesi değildir. Siyasetin meselesi insanlara; inançlarına, mezheplerine, meşreplerine göre değil, sadece hazreti insan oldukları için hizmet etmektir, hayatlarına hizmettir. El ele gönül gönle olmaktır. Birileri 'Ben Sünni'yim, ben Aleviyim' diye dursun. Biz diyoruz ki, Biz Türkiye'yiz. Biz kimseyi mezhebine, meşrebine göre ayırmadan hizmet ederiz. Biz insanları yaradılışta eş, dinde kardeş olarak görürüz."

14 Mayıs'ta sandığa gidileceğini ve yüksek bir katılımla demokrasiye sahip çıkılacağını belirten Kurtulmuş, seçim günü vatandaşların sandıklara gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğini, AK Parti'nin de açık ara birinci parti olacağını kaydetti.

Seçimlerin güvenli bir şekilde yapılacağını vurgulayan Kurtulmuş, "14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında, sadece sandıklardan kimin cumhurbaşkanı olduğu, kimlerin milletvekili olduğu sonucu çıkmayacak. Sandıklar açıldığında bu millet, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını da Allah'ın izniyle sonuna kadar açacaktır." dedi.

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