AK Partili Kurtulmuş: Millet İttifakı'nın 'parlamenter sistem' hayali suya düştü

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda konuşan Kurtulmuş, İstanbul'daki hemşehri derneklerine üye insanların tamamına yakınının başından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu ve onunla beraber aynı yolda yürüdüğünü söyledi.

Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim yapıldığını belirterek, "Bu seçimde karşımızda cümle alem vardı. Yabancı medyada 'Erdoğan'ı indirin.', 'Türkiye, Orta Doğu'da, bu coğrafyada Batı'nın menfaatlerini zedeliyor, demokrasiyi getirin.' diyerek, hiç kendilerini gizleme gereği bile duymadan bütün gövdeleriyle topa giren, Türkiye demokrasisine müdahale edenleri gördük mü? Hep beraber gördük. İçeride FETÖ ile PKK ile Kandil ile kol kola, gönül gönüle yürüyenlerin nasıl bir ittifak oluşturduklarını gördük mü? Gördük. Yedi yamalı bohça koalisyonunu millete teklif edenleri hep beraber yakından gördük, izledik." dedi.

Karşılarındaki topluluğun hiçbir ortak tarafı, ortak fikri ve programı olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bir tane ortak noktaları vardı, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl gönderirsek gönderelim.' diyorlardı. Ama bu millet de 'Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağız, sonuna kadar onunla beraberiz.' dedi. Şimdi baktılar ki bu milletle başa çıkmak zor, bu sefer vites değiştirdiler. Bir kısmı geri vitese aldı, bir kısmı da vitesi boşa attı. Daha düne kadar gazeteleri üzerinden Türkiye demokrasisine ayar vermeye çalışanlar şimdi, 'Diktatör olsa ikinci tura kalmaz.' diyorlar. Zaten siz kendi fanuslarınızda yaşadığınız için bu aziz milleti tanımadınız, Türk halkını tanımadınız. Kolay kolay da tanıyacak görünmüyorsunuz." diye konuştu.

"EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA İNŞALLAH SEÇİMİ 28 MAYIS'TA BİTİRECEĞİZ"

Yedi düvele karşı yüzde 49,5 oy almanın büyük bir başarı olduğunu, ancak henüz seçim sürecinin tamamlanmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi seçimin ilk bölümü bitti. Yani şöyle görün. Bir final maçı oynuyoruz, iki ayaklı bir oyun. Birinci ayağını kazandık, çok şükür. Ama henüz bitmedi. İkinci maçı da fark atarak, karşı tarafa sıfır çektirerek devam edeceğiz. Belki de Allah'ın takdiri, böylesi daha doğru. Böyle ezici bir çoğunlukla inşallah seçimi 28 Mayıs'ta bitireceğiz, 29 Mayıs'ta büyük bir fetih kutlamasını hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, birinci turda Cumhur İttifakı olarak parlamentoda birinci grup olduklarını, AK Parti'nin ise en yakın rakibi olan CHP'nin 10 puan önünde gelerek, seçimi açık ara birinci tamamladığını söyledi.

İkinci tura 8 gün kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Sayılı günler, sayılı saatler çok hızlı bir şekilde geçecek. Önce bu 8 günlük kampanyanın kalan kısmında çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Bize oy veren 49,5'u konsolide ederek yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla dostlarımızı, daha fazla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenleri artırarak yolumuza devam edeceğiz. diye konuştu.

Seçim kampanyasının bundan sonraki kısmının daha kolay olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir tane zarf, iki tane isim var. Birisi Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu... Bir tarafta bir dünya lideri. Dünyadaki bütün gelişmelerde Türkiye'nin hakkını, hukukunu koruyan bir lider. Mesela sadece geçen gün ortaya konulduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde Türkiye'yi rol belirleyen bir ülke durumuna getiren Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta daha cumhurbaşkanı adayıyken Batı'ya şirin görünmek için neredeyse Rusya'ya kılıcını çekip savaş ilan eden bir Kılıçdaroğlu var. Yani diyor ki 'Biz iktidara gelirsek Rusya'dan ayrılacağız, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını Rusya'ya uygulayacağız.' Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil. Biz niye Rusya'ya yaptırım uygulayalım? Adam şunu demek istiyor Batı'ya; 'Biz Türkiye'yi Batı'ya hizalayacağız, NATO'nun saygın bir üyesi yapacağız.' Yani Conilere diyor ki 'Biz sizin emrinizdeyiz, bizi iktidara getirirseniz sizin menfaatlerinizi biz koruruz.' İşte tam da bu sebepten dolayı bu millet sittin senedir Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getirmiyor, yine de getirmeyecek."

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE NEREDEYSE KÜFÜR ETMEDİKLERİ KALDI"

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütlerinin gölgesindeki siyasetle kol kola, gönül gönüle yürüdüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Sanki bu milletin hafızası yokmuş gibi, sanki bu millet affedersiniz enayiymiş gibi, sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi şimdi 3-5 tane milliyetçi oya göz kırpmak için atmadığı taklayı bırakmıyor. Bu millet bunun hesabını 28 Mayıs'ta sorar." dedi.

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söyleminde olduğu gibi "helalleşme" lafının da 3-5 oy almak için göz boyamaktan ibaret olduğunu ifade ederek, "Depremzede kardeşlerimiz oylarını Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönlendirdiği için neredeyse küfür etmedikleri kaldı. Böylesine bir iğrençlik olabilir mi? İnsanların hayatları gitmiş, aileleri, geçmişleri kaybolmuş, gelecek ümitleri azalmış; böylesine zor zamanda Tekirdağ'daki CHP'li belediye başkanı depremzedeleri kapının önüne koyuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında kendisine oy verenlere teşekkür ettiğini, vermeyenlerin de gönlünü aldığını, bir demokrasi dersi verdiğini belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun ise dengesinin bozulduğunu, demokrasinin sonuçlarını hazmedemediğini gösteren masaya el vurduğu meşhur videoyu yayınladığını söyledi.

Kurtulmuş, seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz CHP'nin mazeret üretmeye başladığını, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısını istifa ettirerek sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını belirtti.

"BUNLARIN HİÇBİR ŞEKİLDE BİR YASAYI PARLAMENTODAN GEÇİRME İMKANI DAHİ YOKTUR"

Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönme vaatlerini artık dile getirmediğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunların herhangi bir şekilde anayasayı değiştirmesi, parlamentoda Cumhur İttifakı'nın birinci olmasıyla hayal oldu, suya düştü. Bırakın parlamentoda anayasayı değiştirmeyi, bunlar bir daha ağızlarını açıp 'parlamenter sistem' dahi diyemeyecekler, diyemeyecekleri bir ortama geldik. Hatta bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur. Parlamentoda çoğunluk sizdedir, Cumhur İttifakı'ndadır ve bu çoğunluktan bunlara hiçbir sonuç çıkmaz. Millete şunu söyleyeceğiz; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parlamento çoğunluğu olan Cumhur İttifakı el ele Türkiye Yüzyılı'na hep beraber yürüyeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Gayretle, samimiyetle kalan saatleri değerlendireceğiz ve inşallah 28 Mayıs 2023, Türkiye demokrasi tarihinin altın harflerle yazılan, yeni bir çağ açıp yeni bir çağ kapayan kapısı olacaktır."

Kurtulmuş, yeni bir çağdan kastının, güçlü ve büyük Türkiye ideali üstünde altyapısı gerçekleşmiş Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açmak olduğunu da sözlerine ekledi.