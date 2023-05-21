AK Parti'li Kurtulmuş: Utanmadan sıkılmadan halkın önüne çıkıp yalan söylediler

Ümraniye'de bulunan Hacı Arif Şimşek Parkı'nda düzenlenen çocuk şenliğine katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs 2023'ün Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Yeni bir dönemin kapılarının açıldığını, Türkiye'nin geleceğine umutla baktıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Birileri 'Türkiye Yüzyılı' olmasını istemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye hala yerinde saysın. Bu ülkeye yerinde saymak yakışmaz. Bize elin oğlundan geri olduğumuzu hissetmek hiç yakışmaz. Bu ülkenin evlatlarının elin oğlundan aşağı kalır tarafı yoktur." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu seçimin 2 maçlı bir kupa finali gibi olduğunu ve ilk maçı kazandıklarını dile getirdi.

Arkadan gelen 2. adayın 5 puan geride olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu elde etti, birinci maçı aldık. İkinci maça çıkıyoruz. Seçim akşamı birileri algı oluşturuyor. Sonucu sizin, bizim gibi onlar da biliyorlar ama utanmadan sıkılmadan halkın önüne çıkıp yalan söylediler. 'Her ilde öndeyiz, her tarafta öndeyiz.' dediler. İki saat sonra gerçeği öğrendiler. Kaçacak bir delik bulmaya çalıştılar. Sonra ertesi gün de faturayı CHP'nin genel başkan yardımcısına kestiler. Yani kendi başarısızlıklarını örtmek için bir kişiyi feda ettiler." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna krizinde her iki ülkeyle konuşup tahıl koridorunu açtığını kaydetti.

Erdoğan'ın Türkiye'yi rol belirleyen bir ülke haline getirdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, diğer tarafta ise Rusya'ya Avrupa Birliğinin yaptırımlarını uygulayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu belirtti.

Programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.