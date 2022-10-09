AK Partili Kurtulmuş'tan 6'lı masaya gönderme: Biraz da çarkıfelek masasına döndü

AK Parti'nin bir büyük siyasi parti olmaktan öte bir büyük davanın adı olduğunu, bu davayı unutmalarının ellerindeki pusulayı kaybetmeleri anlamına geleceğini söyledi.

Kurtulmuş, davalarının iki temel ayağı bulunduğunu, bunlardan birinin yeniden güçlü Türkiye'yi kurma hedefi olduğunu ve AK Parti'nin bunun için mücadele ettiğini vurgulayarak, Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aynı amaç için mücadele ettiğini kaydetti.

Bu mücadelenin son 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Büyük işler yapıldı, çok büyük sonuçlar ortaya çıktı. Yaptığın zaman 'ben de bunu yaparım' diyor birileri. İyi de şimdiye kadar niye yapmadınız? Köprüler, tüneller, otoyolları, havaalanları, sanayi tesisleri... Sadece Gebze'de 3 bin 200 fabrika oldu. Çok şeyler yapıldı. Türkiye savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştı. Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları dünyada bir marka haline geldi. Türkiye harıl harıl üreten, ihracat yapan bir ülke haline geldi." diye konuştu.

- "15 TEMMUZ'LA BİRLİKTE VESAYET SİSTEMİNİN TÜM UNSURLARI TÜRKİYE'DE ÇÖP TENEKESİNE ATILDI"

Kurtulmuş, bütün bunları yaptıran gücün Türkiye'de son 20 yılda yaşanan büyük zihniyet değişimi olduğuna işaret ederek, "Bu zihniyet dönüşümünün iki önemli ayağını söylemek isterim. Birincisi AK Parti vesayet sistemini çöp tenekesine atmış, vesayet odaklarının sesini kısmış, onları itibarsız hale getirmiştir. Bu memlekette 'Falanca üst rütbeli generalin söylediğine göre' diyerek siyaseti tanzim edecek başlıklar büyük gazetelerde atılıyordu. Türkiye'nin o zaman en çok satan gazetesinin patronu çok yakın arkadaşı olan dönemin başbakanını pijamayla karşıladı. Niçin? İstediğini yapmadığı için, yani kendisine birtakım imtiyazlar sağlamadığı için." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 72 yıllık çok partili siyasi hayatta 5 darbe olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Canları sıkıldığında, siyasete müdahale etme imkanını kaçırdıklarında darbenin yoluna başvuranlar, bunların hepsinin Allah'a çok şükür bu millet defterini dürdü, 15 Temmuz'la birlikte vesayet sisteminin tüm unsurları Türkiye'de çöp tenekesine atıldı. Eğer vesayet sistemini yok etmeseydiniz İHA'larınızı, SİHA'larınızı yapamazdınız. Eğer iç ve dış vesayet unsurlarını baypas etmeseydiniz milli savunma sanayisinde bu noktaya gelemezdiniz." dedi.

"İçerdeki vesayet odaklarının Özdemir Bayraktar'a çıkardığı engelleri Selçuk Bayraktar bir anlatsa Türkiye'nin ne kadar zorluklarla bu noktaya geldiğini görürsünüz." diyen Kurtulmuş, "Eğer bu memlekette Nuri Demirağ gibi bir adam Recep Tayyip Erdoğan döneminde olsaydı Türkiye bugün savaş uçaklarını çoktan yapmış ve dünyanın birçok ülkesine satmış olurdu. Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyeti Nuri Demirağ'a hayatı zindan etmiş, 1940'larda yapmış olduğu o Türkiye'nin milli uçağını ürettirmeyerek, fabrikasını kapattırmıştır. Nuri Demirağ zengin bir ailenin çocuğuydu. Maalesef Nurettin Demirağ fakru zaruret içerisinde öldü." ifadelerini kullandı.

- "BİR DAHA GELMEMEK ÜZERE İÇ VE DIŞ VESAYET ODAKLARININ HİÇBİRİNİN GÜCÜNÜN YETMEYECEĞİ BİR ORTAMA TÜRKİYE GELMİŞTİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1978'de Tusaş'ın İtalyanlarla ortak anlaşmayı yapacak ve böylece Türkiye 1978'de kendi savaş uçağını üretecekti. Masaya İtalyanlar geldi, bizimkiler de geldi Tusaş'ın yetkilileri. Adamlar sevinç içerisinde, coşkuyla geldiler Türkiye'nin karanlık odasından bir telgraf emriyle Türk heyeti masadan kaldırıldı. Niçin? Elin gavurunun bize uçak satması lazım, onun için bizim uçak üretmememiz lazım. O devirler geride kaldı Allah'a çok şükür. Bir daha gelmemek üzere iç ve dış vesayet odaklarının hiçbirinin gücünün yetmeyeceği bir ortama Türkiye gelmiştir. Artık bu memlekette milletin oyundan ve reyinden başka hiçbir gücün olmadığı, milletin üstünde hiçbir efendinin olmadığı bir siyaset iklimine geçilmiştir."

"Şimdi helalleşecek beyefendiler ya arkasından da birtakım bu camiayı iyi bilen birilerinin verdiği danışmanlık hizmetleriyle milletle helalleşmek istiyorlar." diyen Kurtulmuş, "Eyvallah, helalleşmek bizim dinimizde de olan bir şeydir ama helalleşmeden önce hayatı zindan ettiğiniz bu insanlardan bir özür dilemek mecburiyetindesiniz. Bu özür dilemeyi yapın ondan sonra bundan bahsedin." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, CHP'nin başörtüsü teklifine değinerek, "Bu Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimiyet sınavına tabi tutulduğu bir yerdir. Madem bunu istiyorlar buyurun, destek verin bir günde bunu parlamentodan geçirelim ve Türkiye bu ayıbından tamamıyla kurtulmuş olsun." ifadelerini kullandı.

- "ARTIK BU MEMLEKETTE 'BİZE YAPTIRMAZLAR' MESELESİ GERİDE KALMIŞTIR"

AK Parti'nin ikinci büyük başarısının öz güven inşası olduğunu belirten Kurtulmuş, "Efendim yapamayız, yaptırmazlar, bize müsaade etmezler lafını bu salonda bulunanları birçoğu çok duymuştur. Artık bu memlekette 'bize yaptırmazlar' meselesi geride kalmıştır. Örnek olsun diye söylüyorum, robotik kodlama atölyelerine gidiyoruz, 13-14 yaşında çocuklar. Diyoruz ki 'Evladım Türkiye'nin uzay istasyonunda çalışır mısın?', 'Tabii ki çalışırım' diyor. Türkiye'nin gençleri için artık Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Türkiye büyük bir öz güven kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, 2023'te milletin gelecek 100 yılın "Türkiye Yüzyılı" olmasını sağlayacak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılıyor. Allah nasip ederse 2023 seçimleri Türkiye siyasi tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olacaktır. Hak, hukuk, özgürlükler, kapsayıcılık, kuşatıcılık, 85 milyonun tamamının bir ve beraber olduğunu dile getirerek güle oynaya 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. İnşallah huzur içerisinde seçimleri yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden milletin oylarıyla cumhurbaşkanı seçeceğiz ve yeniden milletin oylarıyla AK Parti'yi Türkiye'nin açık ara birinci partisi yaparak parlamentoda çok güçlü hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

"Altılı masa altı mıdır, yedi midir, sekiz midir bilmiyoruz. Biz yorulduk takip etmekten, millet olarak söylüyorum. Bu biraz da çarkıfelek masasına döndü." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir senedir söylüyoruz, kardeşim mesele kimin aday olacağı değil olur da Türkiye'de seçimi kazanırsanız nasıl yöneteceğiniz meselesidir. Terörle mücadelede ne yapacaksınız? Biri bu tarafa gidiyor biri bu tarafa. Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki hak ve hukukları hakkında görüşleriniz nedir? Türkiye'nin temel hak ve özgürlükleri konusundaki görüşünüz nedir? Ekonomi politikasında ne yapacaksınız? Biri Hanya'ya gidiyor birisi Konya'ya gidiyor. Mesele onlar için aday belirleyememek değil, mesele onlar için yön tayin edememek meselesidir. Onun için diyorum biz pusulamız sağlam, istikametimiz sağlam, adayımız belli ve inşallah neler yaptığımız ortada. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda neler yapacağımızı millete anlatarak çok keyifli bir seçim kampanyası ve ardından çok büyük bir zafer elde edeceğiz."

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Gebze ilçe teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.