AK Partili Kurtulmuş'tan 6'lı masaya zor soru: Sizin ana istikametiniz neresi?

Kurtulmuş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması" programına katıldı.

Türkiye'nin 2023'te çok önemli bir seçimi hep beraber keyifle çalışarak, çok güzel bir seçim kampanyası gerçekleştirerek neticelendireceğini belirten Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde milletin Türkiye Yüzyılı'nın kapısını sonuna kadar açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğini, AK Parti'yi de açık ara birinci parti yapacağını söyledi.

Ordu'daki teşkilatlarının bütün seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de çok güçlü şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini ve AK Parti'yi en önde çıkaracağını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu seçim, 20 yıllık bir iktidar boyunca yapılan hizmet ve eser siyasetinin milletimiz tarafından ibra edildiği bir seçim olacak. 'Ordu'ya yapılan hizmetleri anlatın' deseler ve mikrofonu gençlere, hanımlara, Ordulu hemşerilerimize bıraksan akşama kadar AK Parti'nin yaptığı hizmetleri anlatırsınız, vakit yetmez. Hizmetleri ben anlatacak değilim. Herhalde bu 20 yıl içinde bugünkü değeriyle belki 60 milyarın üstünde yatırım buraya yapıldı. Yapılan yatırımların her biri diğeriyle bir şekilde geride kalıyor."

AK Parti'nin 20 yılda gerçekleştirdiği en büyük hizmetin vesayet sistemini geride bırakarak Türkiye'de özgüven inşasını gerçekleştirmesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ülkenin milli savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştığının altını çizdi.

- "BİZİM YOLUMUZ BELLİ, İSTİKAMETİMİZ BELLİ"

Gittiği her yerde gençlere, "Siz Türkiye'nin uzay istasyonunda çalışır mısınız" diye sorduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ben daha bir tek çocuktan, 'ya amca sen deli misin, ne uzay istasyonu. Türkiye'nin uzay istasyonu mu var' cevabını almadım. Öğrenciler, 'evet başkanım doğru söylüyorsun biz Türkiye'nin uzay istasyonunda çalışırız' diyorlar. Şu özgüvene bakar mısınız? Bundan 30 sene evvel çocuklara böyle bir soru sormak aklımızdan bile geçmezdi. 20 yıl, 10 yıl evvel geçmezdi. Şimdi Allah'ın izniyle Türkiye uzay yarışında da var olacak ve Türkiye o alanda da dünyada adından bahsettiren bir ülke olacak."

Kurtulmuş, birilerinin içeriden bu güçlü yürüyüşün akamete uğraması için hesap üstüne hesap yaptığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birileri içeriden bu yürüyüşün, güçlü yürüyüşün akamete uğraması için hesap üstüne hesap yapıyorlar" diyen Kurtulmuş, "Bakıyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları çok güçlü bir şekilde yürüyecek, bu yürüyüşü inkıtaya uğratmak için masalar kuruyorlar, 6'lı masalar. Kaç kere toplandıklarını ben unuttum. İki senedir konuşuyoruz, toplan Allah toplan, konuş Allah konuş. Yemek ye, çay iç, kahve iç, hangi sonuca ulaştınız? Mesele 6 artılı masanın bir aday belirleyememesi değildir. Mesele bir fikir etrafında toparlanamamış olmalarıdır. Bizim yolumuz belli, istikametimiz belli, Türkiye yüzyılı hedefi etrafında yürüyüşe devam edeceğiz. Bu 6 artılı masaya soruyorum, sizin ana istikamet neresi? O partililere sorun, mavi vatan konusunda bir fikirleri var mıdır? Terörle mücadelede konusunda fikirleri var mıdır? Hayır. Bu beyler Cumhurbaşkanlığı makamını dedikodu makamı, sohbet makamı zannediyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli icraat makamıdır."

- "ERDOĞAN, AK PARTİ SEÇİMİ KAZANACAK"

AK Parti'nin, özellikle temmuz ayından bu yana yapılan her ankette yukarıya doğru hızla yükselmesiyle içerdekilerin huysuzlaşmaya başladığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Esas önemlisi dışarıdan da artık Türkiye'yi rahatsız edecek bazı sözler söyleme başladılar. Bir tanesi medyaya da düştü. Dünyanın önemli dergilerinden birisi, Türk bayrağının siluetine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetini koyarak, 'Türkiye bu seçimde diktatörlüğe gidiyor, buna mani olmamız lazım' diyor. Adama 'hoşt' derler. Sen haddini bil. Dergiysen dergiliğini yap. Türkiye'de kimin Cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir, milletimizin teveccühüdür. Türkiye'nin büyük, güçlü Türkiye istikametinde gittiğini görüyorlar ya onun için endişe ediyorlar."

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde böyle devam etmesi durumunda dünyanın en etkili ekonomilerinden, sözü en güçlü ülkelerinden birisi olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir taraftan danışmanlardan birisi, 'Türkiye'deki seçimlere müdahale etmemiz lazım, yoksa Erdoğan seçimi kazanır, vay halimize' diyor. Rüyalarınız kaçmaya devam etsin, Erdoğan seçimi kazanacak, AK Parti seçimi kazanacak." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi ve gölgesindekileri bu millet asla iktidara getirmedi, sittin sene de iktidara getirmeyecektir." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ancak ola ki tereddütü olan arkadaşlar varsa onlara samimiyetle arkadaşı, dostu olarak sorun. Mesela bu 6 artılı masa iktidar olmayacak ama var sayalım ki 20 yıldır iktidarda olsalardı, bunlar Türkiye'de insansız hava aracı yapabilirler miydi? Akıllarından geçer miydi? SİHA'ları yaparlar mıydı? Türkiye'nin akıllı mühimmatlarını, savaş gemilerini yaparlar mıydı? Milli savunma sanayini yüzde 80 seviyesine getirebilirler miydi? Otoyolları ve tünelleri yapabilirler miydi? Terörle mücadelede başarılı olabilirler miydi? Eğer onlar iktidarda olsaydı Marmaray'ı yapar mıydı? 3. köprüyü, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü'nü yapabilirler miydi? Vallahi akıllarına bile gelmezdi."