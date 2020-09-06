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Politika

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki: Hadlerini bilsinler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına ilişkin, 'Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir.' ifadelerini kullandı.

AA06 Eylül 2020 Pazar 10:42 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 10:42
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."

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