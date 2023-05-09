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Politika

AK Partili Kurtulmuş'tan Batı medyasının Türkiye'yi hedef alan yayınlarına tepki!

Batı ülkelerinde yayınlanan dergilerin ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi bildiklerini ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Doğrudan Türkiye'nin siyasetine, seçimine müdahil olmayı amaçlayan yayınlar yapılıyor. Türkiye'nin, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünden rahatsızlık duyuyorlar.' dedi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 11:18 - Güncelleme:
AK Partili Kurtulmuş'tan Batı medyasının Türkiye'yi hedef alan yayınlarına tepki!
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Makedonya'dan gelen Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurtulmuş'u, Sütlüce'deki seçim ofisinde ziyaret etti.

Kurtulmuş, heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin sadece Türkiye'nin değil, başta bölgedeki milletlerin ve tüm dünyanın dikkatini verdiği bir seçim haline geldiğini belirtti.

Kurtulmuş, Batı medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve seçimlere yönelik çıkan haberlere ilişkin "Özellikle son günlerde bazı Batı ülkelerinde yayınlanan dergilerin ne yapmaya çalıştıklarını da çok iyi biliyoruz. Doğrudan Türkiye'nin siyasetine, seçimine müdahil olmayı amaçlayan yayınlar yapılıyor. Türkiye'nin, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünden rahatsızlık duyuyorlar. Ancak yurt dışında yaşayan seçmenlerimiz sandığa sahip çıkıyor ve 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşümüzde bizleri yalnız bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

STK TEMSİLCİLERİ, "BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ"NE KATILDI

İslam Medeniyeti Vakfı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan İsmaili de Balkanlar'daki Türklerin, Türkiye'deki seçimleri çok yakından takip ettiğini kaydederek, "Pazar günü yapılan Büyük İstanbul Mitingi'ne de katıldık. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Heyette, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, Ensar Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki, Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, Merhamet Derneği Başkanı Rıdvan Caferi ve Vizyon-M Derneği Başkanı Tacettin Şabani yer aldı.

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, heyet ile fotoğraf çektirdi.

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