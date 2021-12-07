AK Partili Kurtulmuş'tan Ermenistan'a 'Kafkasya' çağrısı

DHA 7 Aralık 2021 Salı 13:34 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:34

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov görüyşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki basın toplantısına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan katıldı.

Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtardığı süre içerisinde Türkiye'nin hem devlet olarak hem millet olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz 44 gün süren şanlı savaş muharebe sırasında verdiğimiz destek ve sonrasındaki işbirliğimiz dolayısıyla Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri yeni bir safhaya, güçlü bir safhaya doğru devrilmiştir. Özellikle Şuşa Anlaşması'yla birlikte Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bey'le birlikte imzaladığı Şuşa beyannamesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladığı gibi Kafkaslar'da yeni bir barış ve esenlik perspektifi de konulmuştur" dedi.

"VAR OLAN İLİŞKİLERİ KÖKLEŞTİRMEK İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Kurtulmuş, "Uzun yıllar süren işgalin sona erdirilmesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonu zaferle muzafferiyetle bittikten sonra yeni bir dönemin başladığını hep beraber görüyoruz. Bu dönemin bundan sonraki esası Kafkaslar'da barış ve esenliğin sağlanmasıdır. Bunun için de Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın bu bölgenin altı ülkesi olarak kendi meselelerini birlikte çözebilme iradesini ortaya koyması ve Kafkaslar'da yeni bir barış döneminin başlaması için önemli bir adımdır. Bu adamın atılabilmesi için süratle Türkiye Azerbaycan ilişkilerini geliştiriyor ve bu çerçevede de her alanda olduğu gibi bu devletler ilişkileri milletler arasında var olan ilişkileri de kökleştirmek için yolumuza devam ediyoruz. Yine bu çerçevede her iki ülkenin iktidar partisi olan Azerbaycan'daki Yeni Azerbaycan Partisi ve Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi arasında çok güçlü ilişkiler kurulmuştur. Ve bu ilişkilerde iki devletin tek millet olarak ileriye doğru ilerlemesinde itici bir güç olacaktır" diye konuştu.

"ERMENİSTAN'IN REALİTESİ BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Ermenistan'ın Ermeni lobilerinin gösterdiği istikamette değil, Ermenistan'da yaşayan Ermeni halkının da menfaatine olacak şekilde Kafkasya barışına destek vermesini temenni ederiz. Çünkü Fransa'da ve Amerika Birleşik Devletleri 'nde başka yerlerdeki Ermeni lobilerinin havası başka bir şeydir, Ermenistan'ın realitesi başka bir şeydir. Bu anlamda bazı emperyalist ülkelerin Kafkasya'yı karıştırmak için Ermenistan'ın hayallerine geçmiş dönemlerde de destek vermelerinin hiç sonuç alıcı olmadığı görülmüştür. Azerbaycan'ın bu zaferinden sonra ortaya konulan Cumhurbaşkanımızın Bakü seyahati sırasında açıkça ifade ettiği, altı Kafkas bölgesi ülkesinin sorunları çözmek için samimi bir diyalog zemini geliştirmesi bütün ülkelerin hayrına ve bölgenin geleceğine istikrarını katkı sunacak önemli bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA BİRBİRİNE AZERBAYCAN VE TÜRKİYE KADAR YAKIN İKİ ÜLKE YOKTUR"

Tahir Budaqov ise "Bugün bölgede ve uluslararası alanda önemli gerçeklerden biri Azerbaycan-Türkiye ilişkileridir. Dünyada birbirine Azerbaycan ve Türkiye kadar yakın iki ülke yoktur. Bu tarihi, siyasi ve manevi bir gerçektir. Çünkü iki ülkeyi yakınlaştıran sadece güçlü bir stratejik ortaklık değil, aynı zamanda bir dostluk ve kardeşlik bağıdır. Milli değerlere ve tarihi geleneklere dayanan bu kardeşlik ilişkisi, birlik ve beraberliğin eşsiz bir örneğidir. Bu bağlamda, her iki ülkenin ulusal ve stratejik çıkarlarını korumak için birbirlerinin güçlü desteğine vurgu yapılmalıdır. En önemlisi, kardeş Türkiye'nin Vatan Savaşı'nda adalet için mücadele eden Azerbaycan'a verdiği kararlı manevi ve siyasi destek, ilişkilerimizin öne çıkan zirve noktalarından biridir" dedi.

Budaqov, "44 günlük savaşın başlangıcından itibaren kardeş ülke topluluğu Azerbaycan'ın adil ve hakkaniyetli duruşunu savunmuş, hem gerçeklerin dünya kamuoyuna aktarılmasında hem de Ermeni yalanlarının ifşa edilmesinde çok aktif olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan davasına destek beyanı ve diğer 2 önemli gerçekler Azerbaycan halkı ve devleti tarafından çok yüksek takdir edilmektedir. Biz siyasi partiler olarak, devlet başkanlarının kardeşlik ilişkilerini, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz stratejik ittifakı 4 temel ve örnek alarak, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek, faydalı ve amaçlı ortak faaliyetlerimizi başarıyla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.