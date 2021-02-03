AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:43

Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongrelerin teşkilatın belirlendiği, yeni bir ivme kazanıldığı toplantılar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ama en az bunlar kadar önemli olan kongrelerimiz bir ahitleşme, bir sözleşme törenleridir. Hep beraber karşılıklı olarak söz veriyoruz, davamıza kilitlenmeye, aynı istikamette yürümeye, yolumuzu daha güçlü bir şekilde sürdürmeye söz veriyoruz." diye konuştu.

Siyasette inanılan yolun ne olduğunu bilmenin önemini dile getiren Kurtulmuş, "İnandığımız yol, hakkaniyete, adalete dayalı, mazlumların da hakkının korunduğu yeni bir dünyanın kurulması yoldur. İnandığımız yol, Türkiye'yi, bu aziz milleti dünya milletleri arasında en üst konuma çıkarma yoludur. İnandığımız yol, her alanda mücadele eden, her alanda rekabet eden, sözü de gücü de herkes tarafından bilinen bir Türkiye'yi kurmaktır. İnandığımız yol, bu ülkeyi bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığını ancak Türkiye'nin özellikle sağlık bakımından en hazırlıklı yakalanan ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin ayrıca "salgın şartları" diyerek karşılaştığı önemli sorunların hiçbirisini ihmal etmediğini, hepsini 2020 yılı içerisinde teker teker çözerek yoluna devam ettiğini kaydetti.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "sözde" ifadesi kullanılmasına tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Bizim geçmiş dönemlerde zorluklar çektiğimiz siyasi günler vardı ama bizim bir tek arkadaşımızın ağzından dönemin cumhurbaşkanına, siyasetini beğenmediğimiz cumhurbaşkanlarına bir kelimelik hakaret çıkmış mıdır? Nihayetinde milletin cumhurbaşkanına saygı göstermek millete saygı göstermenin gereğidir. Ama bunlar, bunlardan da yoksun. Bunları söylemeye devam edecekler. Bizse yolumuza devam edeceğiz. Bir taraftan ekmeği aşı büyüteceğiz. Kabına sığmayan, önlenemeyen yükselişini yaşayan Türkiye'yi daha da ileriye götüreceğiz."

- "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları ibretle izliyoruz"

Türkiye'yi bir takım gerilimlerin içerisine sokmalarına asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her fırsattan istifade edip Gezi Parkı eylemlerinden bu yana bir şekilde Türkiye'ye vakit kaybettirmek isteyenlerin, Türkiye'yi çelişkilerle, iç çatışmalarla oyalamak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bir olarak, beraber olarak, güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz. En son Türkiye'nin gözde üniversitelerinden birisi Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları ibretle izliyoruz. Biz geçmiş dönemlerde üniversitelerin karanlık bir zihniyet tarafından nasıl sağ ve sol diye bölündüğünü, sokakların nasıl bölündüğünü, hatta ve hatta şehirlerin nasıl birbirine düşman edildiğini çok iyi biliyoruz. Gençlerin arasında fitne fesat sokmak ancak ve ancak Türkiye karşıtlarının yapacağı bir iştir. Gençlerin arasında çatışma ortamını geliştirmek Türkiye karşıtlarının yapacağı bir iştir. Biz üniversitelerimizin bilimle, araştırmayla, makalelerle, konferanslarla, projelerle anılmasını, velhasıl üniversitelerimizin şehirleriyle bütünleşerek ülkesine hizmet etmesini istiyoruz. Üniversiteler şu ya da bu siyasi görüş mensuplarının millete hakaret edeceği yerler değildir. Kim olursa olsun üniversitelerde yere Kabe resmi koyarak birilerinin provokasyon yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birkaç marjinal provokatörün yaptığı işler Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci evlatlarımızı bağlamaz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu bu vatana bağlıdır, bilim sevdalısıdır, yetişmiş insanlardır, ufku açık gençlerdir. Velhasıl pırıl pırıl gençlerdir. O gençleri siyasete bulaştırmak da kimsenin haddi değildir. Boğaziçi'ndeki tartışmaların ilk gününden itibaren meydanda yer alan, bir takım radikal marjinal gruplara en büyük desteklerin CHP'nin İstanbul örgütü tarafından verildiğini de cümle alem görüyor mu, görüyor. Bunları göreceğiz, bileceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz daha çok uzundur."

- Yeni anayasa çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hedeflere ulaşmadan durmak duraksamak, şöyle bir rahatlamak mümkün değildir." dediğini aktaran Kurtulmuş, "Bu memlekette daha ileriye gitmeyi, insanımızı daha müreffeh kılmayı vatanımıza karşı bir borç biliyoruz. Bu ülkeyi, insanlarını daha özgür, daha güçlü yaşatmayı boynumuzun bir borcu biliyoruz." dedi.

Kurtulmuş, ülkede demokrasiyi çok ciddi şekilde geliştirmeyi millete karşı bir ödev bildiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günü geldiğinde reform süreçlerini aziz milletle paylaşacağını kaydetti.

"Biz reform dedikçe birileri telaşa kapılıyor. Çünkü onların reformdan anladıkları AK Parti döneminde hangi ileri adımlar atıldıysa bunların geri alınarak eski döneme geri gidilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisinin reformu, Türkiye'de millet adına kazanılmış bütün hakların ortadan kaldırılmasıdır." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye gündeminde önemli bir meselemiz de yeni, kapsamlı, demokratik, ileri ve Türkiye'nin bütün kesimlerinin 'İşte benim anayasam' dediği yeni bir anayasayı yapabilmektir. Uzun yıllardır siyasette yeni ve çağdaş bir anayasanın yapılmasını milletimize karşı bir sorumluluk olarak görmüş bir siyasi hareketiz. 1924, 1961 ve 1981 anayasasının içerisine gizlenmiş olan bir takım antidemokratik maddelerle mücadele ede ede bugünlere kadar gelmiş bir partiyiz."

Kurtulmuş, şimdi daha demokrat, daha kapsayıcı, daha kuşatıcı milletin anayasasını yapmanın vakti olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak bu anayasa bir partinin anayasası olmaz. Bu anayasanın bütün toplumun anayasası olması gerekir. Onun için bunları tabii ki müzakereye açacağız. Yapabildiklerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Bir farkımız da burada. Biz anayasayı siyasi hayatımız boyunca söylemiş, konuşmuş olan bir siyasi hareketiz. Yeri geldi Türkiye'de iki önemli anayasa değişikliği yaptık. Biz anayasa değişikliğini meşru zeminlerde konuşur, meşru zeminlerde tartışırız. Bu beylerse anayasa konusunu gizli kapaklı 'konuştuk', 'konuşmadık' gibi milletten gizleyerek devam ettirdiler. Çünkü bu tartışmaları sürdürdükleri ortaklarından birisinin açık bir şekilde ortak olmasını istemiyorlar da onun için."

Kurtulmuş, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Önümüzdeki dönem çok büyük atılımları hep beraber gerçekleştireceğiz. Daha büyük Türkiye'yi kurmak için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.