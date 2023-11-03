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Politika

AK Partili Kurum: Filistinli kardeşlerimiz için imkanlarımızı seferber edeceğiz

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Filistinli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 13:37 - Güncelleme:
AK Partili Kurum: Filistinli kardeşlerimiz için imkanlarımızı seferber edeceğiz
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Kurum, İstanbul'da bir araya geldiği üniversite öğrencisi Filistinli gençlerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Buluşmada öğrenciler de Kurum'a Gazze'deki yakınlarıyla ilgili bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda yakınlarını kaybettiğini anlatan bir öğrenci, bölgede internet olmadığı için ailesinden çok zor haber aldığını aktardı.

Başka bir öğrenci ise Türkiye'ye bu süreçteki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kurum, bir öğrencinin Gazze'ye dönmek istediğini belirtmesi üzerine, "Senin hayallerini inşallah gerçekleştireceğiz. Ne gücümüz ne imkanımız varsa Filistinli kardeşlerimiz için bu imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu zulüm bitecek ama bu zulmü yapanların da hiçbir zaman yanına kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"Bugünler geçecek, eminiz ki bir güneş doğacak" diyen Kurum, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayarak, öğrencilere desteğini dile getirdi.

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