AK Parti'li Lütfiye Selva Çam'ın acı günü

Dün hayatını kaybeden Ağım için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Ağım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bazı milletvekilleri ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Cenazede Lütfiye Selva Çam ile eşi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, taziyeleri kabul etti.

Ağım'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.