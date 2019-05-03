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AK Partili Özel: Talebimiz İstanbul'da seçimin yenilenmesi

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yaptıkları olağanüstü itirazın YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini söyledi. Özel, 'Talebimiz açık, seçimlerin yenilenmesi' dedi.

  • DHA
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AK Partili Recep Özel, İstanbul seçimlerine yönelik yaptıkları itiraz başvurusunda, YSK'ya verilebilecek delillerin en kapsamlısını verdiklerini söyledi. Özel, "İçi doluydu, dosyalarımızın, o valizlerin içi gerçekten bilgilerle doluydu, belgelerle doluydu. Gösterilmesi gereken bütün delilleri gösterdik" dedi.
 
'TALEBİMİZ SEÇİMİN YENİLENMESİ'
 
İtiraz başvurusunun YSK'da Pazartesi günü görüşüleceğini belirten Özel, "Pazartesi başlayacağız ancak 'aralıksız çalışalım, sahura kadar' denebilir. Kurul üyelerimizin çalışma takvimine, saatine bağlı, ertesi güne de kalabilir. Gelen cevaplar bana göre çok yetersiz. Yuvarlak cevaplar gelmiş. Bunun hakkında nasıl bir yöntem belirleyecekler, onu bir görmek lazım Pazartesi. Biz de bir an önce çıkmasını istiyoruz. Salı olur, Çarşamba olur bir an önce çıksın da. İstanbul için karar önümüzdeki hafta içinde netleşir. Talebimiz açık. Seçimlerin yenilenmesi. Eğer Türkiye´de seçim hukuku, seçim yargısı işleyecekse seçimin yenilenmesi kararının vermesi önünde hiçbir hukuki gerekçe olamaz, mutlaka vermek durumunda kalırlar" dedi. Recep Özel, AK Parti´nin beklentisi dışında karar çıkması durumunda izleyecekleri yolun sorulması üzerine, "Çıkarsa, YSK´nın kararlarını taşıyacağımız başka bir merci olmadığına göre, bizi üzse de katlanacağız, yani saygı duyacağız" diye cevap verdi.
 
CHP'Lİ ALTAY'A TEPKİ
 
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın YSK'ya yönelik eleştirilerine değinen Özel, "Biz 'beğensek de beğenmesek de saygı duyacağız' diyoruz, onlar da aynısını söyleseler keşke de kurul üyeleri rahatça özgür iradeleriyle bir karar verme konumunda olsalar. Kimi sen neyle tehdit ediyorsun? Sen kimsin, hangi argümanla tehdit ediyorsun? Adamlar gelip bir kararlarıyla beyanat mı verdiler ? Tarafsızlıklarına, bağımsızlıklarına halel getirici bir açıklamaları mı oldu? Yok. Eleştirebilirsin ama böyle hakaret etmek kimsenin hakkı da değil haddi de değil. Yargıdan en çok bizim kanat çekti, biz çektik. Biz hiçbirinde bu cümleleri, partimize kapatma davası açıldığında bile söylemedik. Haksız yere yargılandığımız 28 Şubat sürecinde bile bu cümleleri söylemedik. Savcılığın harekete geçip, tam bir tehdit suçu işlemiştir, tehdit, hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı bir dünya madde var. Bununla ilgili kendisi hakkında soruşturma açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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