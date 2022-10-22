AK Partili Özhaseki'den muhalefete sert eleştiri: Haftada ortalama 2 yalan söylüyor

Özhaseki, Kayseri'de partisinin Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı olarak karşılarında görünüşte 6, masa altında saklananla 7, dışarıdaki örgütleri de yanlarına koyduklarında 10'a çıkan bir yapı olduğunu söyledi.

CHP'nin de bütün bu örgütlerin, şer odaklarının adeta sözcüsü konumunda bulunduğunu ifade eden Özhaseki, bunların iki stratejileri olduğunu belirtti.

Bunlardan birincisinin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursu olsun" anlayışı olduğunu dile getiren Özhaseki, şunları söyledi:

"AK Parti gitsin de ne olursu olsun. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız? Sosyal olaylara bakışınız nedir? Askeri alanda yapılan yatırımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Devam ettirecek misiniz, durduracak mısınız? Bakanlık bölüşümünde HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri mi, Milli Savunma mı, neyi vereceksiniz? Bunları bir konuşsanıza. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibi. Yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Bir gün olsun birinin çayını içmeye hayatta gitmemişlerdir. Hepsinin dünya görüşleri ayrı ama motivasyon kaynakları tek, AK Parti gitsin ne olursa olsun."

Özhaseki, ana muhalefetin başını çektiği grubun ikinci stratejisiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Nasıl bir genel başkan ki 11 sene önce iş başına gelmiş, her hafta ortalama 2 yalan söylüyor, senede 100 yalan eder. 11 senede 1100 yalan eder. Bir tanesini daha ispatlayamadı. Herhalde Cumhuriyet Halk Parti'li kardeşlerim soruyorlardır, 'Nasıl bir muhterem genel başkanımız var ki haftada 2 yalan söylüyor, daha birisini ispatlayamadı' diye. Geçen hafta Meclis'ten bir yasa çıktı. Cumhuriyet Halk Partililer hopladılar, eylemler yaptılar. Sansür yasası diyorlar. Baştan sona okudum. Ne var orada diyeceksiniz? 'Yalan söylemeyin, iftira atmayın, toplumu tahrik etmeyin, yaparsanız bunun cezası var.' diyor. Niye kızıyorsunuz? Yalan söylemeyin, iftira etmeyin kimseye, yapmayın bunu ama sermayelerinden gidiyor. Bunların bütün sermayesi yalan üzerine kurulu."

Toplantıda, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Özhaseki ile protokol üyeleri, partiye katılan üyelere rozet taktı.