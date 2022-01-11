AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

AA 11 Ocak 2022 Salı 16:24 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:34

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güzel'e ilişkin, HDP Genel Merkezi'nin, konuyla ilgisi olmayan açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

HDP'nin açıklamalarında, iktidarın, erkek egemen politikalarının kadınları hedef aldığı, kadın ve Kürt düşmanı politikalar yürüttüğü gibi söylemlerde bulunulduğunu anımsatan Özşavlı, "Bunların tamamı zırva. Konuyu çarpıtmaya çalışıyorsunuz. Burada hiçbir şekilde bir kadının hedef alınması mevzubahis değil. Burada bir milletvekilinin bir süre dağda bulunduğunu örtbas etmek için abuk sabuk açıklamalarda bulunuyorsunuz. Gerçekten oldukça uzak, hayal ürünü çarpıtmalarla bu konuyu örtbas edemezsiniz. Milletimiz bunları görüyor, sandıkta da bunun cevabını verecektir." diye konuştu.

Halil Özşavlı, HDP'li Güzel'in yaptığı açıklamaların da gerçekçi olmadığını, çünkü Güzel'in 2012'den sonraki geçmişinin bilinmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Semra Güzel'in 2012 ile 2018 yılları arasında nerede ve ne yaptığını bilmek zor, fakat basına yansıyan fotoğraflardaki kıyafetlerine baktığınızda nerede ve ne yaptığını anlamak mümkün. Güzel'in kendi açıklaması itiraflarla doludur. '2014'te HDP ile herhangi bir ilişiğim yoktu, 2018'de milletvekili oldum' diyor. 2014'te HDP ile herhangi bir ilişiğiniz yoksa sizi örgüt kampına kim götürdü? HDP değilse, bizatihi örgütün kendisidir. Bu daha vahim bir durumdur. Bunların mutlaka araştırılması gerekiyor. Umuyorum, ilgili kişinin dokunulmazlığının kaldırılması hususu kısa zamanda TBMM Genel Kuruluna gelir. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu kadar önemli bir mevzuda HDP'nin gizli ortakları İYİ Parti ve CHP Genel başkanları ve diğerleri, henüz tek bir kelam etmiş değiller. Adeta bir ölüm sessizliğine bürünmüş durumdalar."

