AK Partili Özşavlı: İsveç hükümetinin PKK'ya telsim olduğunun kanıtı

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, altılı masayı eleştirdi. Altılı masanın adayını düşündükçe aklına Pinokyo'nun geldiğini belirten Özşavlı, "Altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı eğer kazanırsa, her bir uzvundan bir lidere bağlı olmuş olacak. Altılı masadaki her bir başkan bu kuklayı yönetecek." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonlarına tepki gösteren Özşavlı, söz konusu gösterinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'yi ve Türk milletini hedef alan bir saldırı olduğunu aktardı.



Özşavlı, "Üçlü mutabakata rağmen İsveç'in bu gösteriye izin vermesi, İsveç hükümetinin PKK'ya telsim olduğunun kanıtıdır." dedi.



Geçmişte teröre destek veren İsveç'in terör tarafından vurulduğunu belirten Özşavlı, bugün destek verdiği için günün birinde bir kez daha vurulacağını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fırtına obüslerinin teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığı için TSK'nın komuta kademesini "hedef aldığını" öne süren Özşavlı, "Bugün CHP, ordunun yürütme üzerinde, demokrasi üzerinde herhangi bir vesayeti olmadığını gördükçe bundan rahatsız oluyor." görüşünü dile getirdi.