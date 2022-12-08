AK Parti'li Öztürk: Türkiye, sömürenlerin aksine bütün dünyaya umut oldu

AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, kültür emperyalizminin, İbn-i Haldun'un ifadesiyle "Mağlupların galiplerini taklidini kolaylaştıran bir iklimin inşası için gerekli iklimin, uygun şartların oluşturulması" olarak okunabileceğini söyledi. Bu iklimin inşası halinde kişi veya toplumların kendi dağlarını çöp gibi gördüklerini belirten Atalay, "Böylece kendileri başkalarının muradına göre yaşamak zorunda kalırlar, başkalarının muradına göre yaşamak ise ikbalin ifadesiyle derin bir uyku değil, aksine ebedi bir ölüm olur." dedi. Atalay, İslam dünyasının, 19. yüzyılın sonlarından itibaren böyle bir gerçeklik labirentinde, kimlik krizi yaşıyor görüntüsü verdiğini kaydetti.

Atalay, "Karayip korsanlığına kadar giden engin tarihsel tecrübesiyle emperyalizm, direnişimizi kırmak için kimliğimizi, benliğimizi ve kişiliğimizi zayıflatan, bizi bize yabancılaştıran ciddi mekanizmalara sahip. Ordularla giremedikleri veya girip de uzun süre kalamadıkları yerlerde o mekanizmalar, maksadı tahsil etmede yeterince iş görmektedir." diye konuştu.

- "RTÜK, ÇOCUKLARA, KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAKTA"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, RTÜK'ün, kanunla kendisine verilen görevleri bağımsız olarak yerine getirdiğini vurguladı.

RTÜK'ün kırmızı çizgilerinin belli olduğuna işaret eden Atabek, "Milli güvenlikten taviz vermeyen, terör propagandasına asla müsaade etmeyen RTÜK, çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapmaktadır." dedi.

Atabek, RTÜK'ün dijital medyaya ilişkin düzenleme ve denetleme faaliyetlerini hızla sürdürdüğünü anlatarak, RTÜK'ün 2023 ve 2053 hedefleri doğrultusunda hareket ederek lisanslama çalışmalarını hızla tamamladığını ve emsallerine fark attığını kaydetti.

Daha önce yasa ve yönetmelik dışı olan dijital yayıncılık alanının artık kayıt dışı olmadığına dikkati çeken Atabek, şöyle devam etti:

"Lisanslama öncesinde tek kuruş vergi vermeyen, Türkiye'de abone sayıları 5 milyonu geçen dev uluslararası kuruluşlar artık idari ve mali sorumluluk altında. Daha önce hukuki karşılığı da bulunmayan bu platformlar, şimdi, tıpkı geleneksel medya gibi yargı denetimine açık. RTÜK her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmekte."

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ise 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de turizm denilince akla sadece sahil turizminin geldiğini, bugün gelinen noktada ise güncel turizm trendlerini takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla, turizmin sahil turizminin ötesine geçtiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, bütün şehirlerde turizm planlaması, kültürel faaliyetleri canlandırma ve turistlere seçenekler sunmayı görev edindiğini belirten Çokal, kültür yolu festivallerini örnek gösterdi. Çokal, "Bu festivallerle, vatandaşlarımız kültür ve sanata kolay bir şekilde erişimini sağlarken sanatçılarımıza destek olunmakta, festivallerin yapıldığı şehirlerin destinasyon tanıtımı yapılmakta ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliği artırılmakta." ifadelerini kullandı.

- "TİKA, TÜRKİYE'NİN DOST ELİ"

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de bütün dünyanın. Türkiye'siz bir dünya siyasetinin olamayacağını artık kabul ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin sadece kendi coğrafyasının değil, mazlumların da umudu olduğuna dikkati çeken Gökgöz, "TİKA, 'dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız' düsturuyla hareket eden Türkiye'nin dost elidir." dedi.

Gökgöz, TİKA'nın, faaliyet coğrafyasını genişlettiğini, 2002'de 12 olan program koordinasyon ofis sayısının 62'ye yükseldiğini kaydetti.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise Türkiye'nin, son 20 yılda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB ) gibi birçok kurum eliyle yaptığı çalışmaların, tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirtti.

Öztürk, son 20 yılda sadece Afrika'da büyükelçilik sayısının 44'e çıktığının altını çizerek, "Afrika'da, Asya ülkelerinde 35 bini aşkın su kuyusu açılmış, hastane kurulmuş, tarihi eserler restore edilmiştir. Kısaca, eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar birçok insani projeye imza atan Türkiye, bu çalışmalarıyla geçmişte bu kıtaları sömürenlerin aksine bütün dünyanın itibarını kazandı, bütün dünyaya umut oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ise konuşmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi kapsamında, 2022'de 141 arkeolojik kazı çalışmasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Dinçel, bu çalışmaların içerisinde memleketi Dara Antik Kenti ve Boncuklu Tarla kazılarının da bulunduğunu, Boncuklu Tarla'nın milattan önce 13 bin ile 8 bin arasına tarihlendiğini anlatarak, "Burası da Göbeklitepe gibi monolit bir yapı. İnşallah zamanla bunun da lansmanını yapacağız, şu an Göbeklitepe'deki hocalarla birlikte bilimsel çalışmalar devam etmekte." dedi.

- "KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞINCA İZİNSİZ YAPILARIN ÇOĞU YIKILDI"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise Kapadokya Alan Başkanlığının kurulduktan sonra 430 kaçak yapının yıkıldığını, sahada daha çok denetimin yapıldığını ve peribacalarının korunması gibi birçok önemli işe imza atıldığını vurguladı.

Kapadokya Alan Başkanlığının, bölgenin altyapı yatırımlarıyla birlikte kamusal ihtiyaca çözüm getirmek amacıyla bugüne kadar 2 bin 770 dosyayı gündemden düşürüp karara bağladığı bilgisini veren Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Kurulduğu günden itibaren kaçak yapılaşmayla ilgili mücadelesi devam Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından izinsiz ve aykırı yapıların çoğu yıkıldı. Tabii, Kapadokya Alan Başkanlığının diğer bir görevi de sportif faaliyetler. ATV, UTV ve cipler. Paydaşlarla ve kurumlarla beraber yeni parkurlar düzenlendi. At biniciliği, deve biniciliği gibi sportif faaliyetler de yeniden düzenlenerek hem sahada bir disiplin sağlandı hem de denetimlere ağırlık verilmiş oldu, dolayısıyla hem denetim hem de bir düzenleme getirilmiş oldu."

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da konuşmasında hayata geçen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerine yönelik devrim niteliğinde bir çalışmaya imza atıldığına değindi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Ok, "Çalışmalarda sona yaklaşılmış ve en kısa sürede Gazi Meclis'imizde değerli milletvekillerimizin aracılığıyla yüce Türk milletine takdim edilmeyi beklemekte." diye konuştu.

Öte yandan TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde, konuşma sırası AK Parti milletvekillerine gelince İYİ Parti milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.