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Politika

AK Partili Serkan Bayram, Venezuelalı yürüme engelli vatandaşa verdiği sözü tuttu

Türkiye-Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimleri sırasında tanıştığı ve akülü araç sözü verdiği Venezuelalıya taahhüdünü yerine getirdi.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 07:32 - Güncelleme:
AK Partili Serkan Bayram, Venezuelalı yürüme engelli vatandaşa verdiği sözü tuttu
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Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Venezuelalı yürüme engelli vatandaşı bizzat evinde ziyaret ederek, Bayram'ın 28 Temmuz seçimleri esnasında taahhüt ettiği akülü araç sözünü yerine getirdi.

Büyükelçi Karamanoğlu, kendisini büyük bir "şaşkınlık" ve "mutlulukla" dinleyen vatandaşa Türkiye ile Venezuela'nın dostluğunu ve dayanışmasını anlattı.

Türkiye'de engellilere yönelik yapılan kampanyaları ve devletin teşviklerini anlatan Karamanoğlu, "Milletvekili Bayram, sizi bu şekilde gördüğünde bu akülü aracı hediye etmeye karar vermişti. La Guaira Valliği ve Dünya Türk İş Konseyi Temsilcisi İbrahim Eser, bu sürece aracılık ettiler. En güzel günlerde kullanmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Bayram da sosyal medya hesabından akülü aracın Venezuelalı yürüme engelli vatandaşa teslim edildiği görüntüleri paylaşarak, "Venezuela'da gözlemci olarak bulunduğum Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, bizden akülü araç talebinde bulunan Venezuela vatandaşına vermiş olduğumuz sözümüzü tuttuk. Büyükelçimiz Sayın Aydan Karamanoğlu tarafından Türk milletinin selam ve sevgileri ile kendisine akülü aracı teslim ettik." dedi.

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